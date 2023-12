Podrška IOM-a crnogorskoj Vladi u ubrzanju evropskih integracija

Podgorica, (MINA) – Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je tu da podrži crnogorsku Vladu u njenoj viziji održivog razvoja i ubrzanja evropskih integracija, kazao je šef misije IOM u Crnoj Gori Vladimir Gjorgjiev.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Gjorgjiev je sa resornim ministrom Danilom Šaranovićem razgovarao o zajedničkim aktivnostima usmjerenim na izgradnju kapaciteta i razvoj institucionalnog i zakonodavnog okvira u domenu azila, migracija i viznog režima.

Gjorgjiev je rekao da je dosadašnja saradnja bila veoma uspješna u brojnim oblastima, kao i da je uvjeren da će se nastaviti još jačim intenzitetom.

“Tu smo da podržimo Vladu Crne Gore u njenoj viziji održivog razvoja i ubrzanja evropskih integracija. Napredak je vidljiv i spremni smo da zajedno jačamo kapacitete policije za borbu protiv ilegalnih migracija i suzbijanja kriminalnih aktivnosti“, kazao je Gjorgjiev.

Šaranović je rekao da je snažna saradnja MUP-a i IOM-a od vitalnog značaja jer će granice Crne Gore biti i granice Evropske unije.

“Važno je da budemo kredibilan partner u kontekstu pospješivanja regionalne saradnje u borbi protiv ilegalnih migracija, organizovanog i prekograničnog kriminala, čime se na direktan način doprinosi većem stepenu bezbjednosti u regionu Zapadnog Balkana i šire“, naveo je Šaranović.

On je istakao da država radi na povećanju smještajnih jedinica za prihvat kao i na jačanju kapaciteta za integrisano upravljanje granicom.

Šaranović je posebno naglasio značaj projekta “Individualna mjera za jačanje kapaciteta za integrisano upravljanje granicom”, za koji su obezbijeđena sredstva iz fonda EU od 15 miliona EUR, a koji sprovodi IOM i kroz koji će se uvesti sistem za elektronsku identifikaciju i registraciju migranata.

Iz MUP-a su naveli da su sagovornici razgovarali i o unapređenju uslova rada Sektora granične policije kroz izgradnju novog administrativnog objekta u kojem će biti smješten i budući Nacionalni koordinacioni centar usklađen sa evropskim standardima.

“Kao i o regionalnom projektu “Zajedničko djelovanje Zapadnog Balkana protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima” koji će biti u fokusu IOM-a u narednom periodu”, dodaje se u saopštenju.

