Podrška Austrije na putu prema EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može da računa na nastavak pune podrške Austrije u sprovođenju reformi i ubrzanju procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU), poručeno je sa sastanka državne sekretarke u Ministarstvu evropskih poslova Milene Žižić sa delegacijom austrijske pokrajine Burgenland.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopštili su da je austrijsku delegaciju predvodio poslanik u Evropskom parlamentu Kristijan Sagarc, zajedno sa ambasadorom Austrije u Crnoj Gori Karlom Milerom.

Žižić je, kako su naveli, pohvalila dosadašnju uspješnu saradnju sa Austrijom i podršku koju ta država pruža proširenju EU na Zapadni Balkan.

“Upoznala je sagovornike sa trenutnim stanjem u procesu pregovora o pristupanju Crne Gore EU i korišćenju pretpristupnih fondova Unije u sprovođenju neophodnih reformi na tom putu”, kaže se u saopštenju.

Žižić je predstavila ulogu Ministarstva u koordinaciji ispunjavanja obaveza iz pristupnog procesa i naglasila da Vlada i pregovaračka struktura posvećeno rade na ispunjavanju preuzetih obaveza sa EU agende.

Ona je navela da očekuje da uspješna saradnja sa Austrijom bude nastavljena, i da će iskustvo austrijskih eskperata doprinijeti dostizanju standarda i vrijednosti EU.

Sagarc je predstavio pokrajinu Burdenland, njene potencijale i resurse, apostrofirajući uspjeh u korišćenju strukturnih fondova EU.

On je ponudio ekspertsku pomoć, prvenstveno u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata u oblasti energetike i upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

“Prenio je očekivanje da će kontakti i saradnja uspostavljeni tokom posjete delegacije pokrajine Burgenland Crnoj Gori biti nastavljeni i intenzivirani i u narednom periodu”, navodi se u saopštenju.

