Podnijet predlog za razrješenje Kovačevića

Podgorica, (MINA) – Klub odbornika Evropski tim za Nikšić podnio je danas predlog za razrješenje predsjednika te opštine Marka Kovačevića, saopšteno je iz nikšićkog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije kazali su da je inicijativa za razrješenje Kovačevića podnijeta zbog nepoštovanja Ustava, povrede ugleda države i javnog izlaganja poruzi Crne Gore i njenih simbola.

Kovačević, kako su rekli iz nikšićkog odbora DPS-a, u kontinuitetu pokazuje negatorski i unižavajući odnos i prema Crnoj Gori i prema njenim simbolima.

„Najnoviji neprimjereni čin tokom intoniranja himne, prilikom obilježavanja jubileja Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama i osoba sa invaliditetom, samo je vrhunac dosadašnjih činjenja Kovačevića, koja imaju za cilj grubo vrijeđanje i ponižavanje države u kojoj vrši značajnu funkciju“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz DPS-a, reakcija Osnovnog državnog tužilaštva, koje je protiv Kovačevića podnijelo krivičnu prijavu, pokazuje da je njihova inicijativa opravdana i da ima pravno utemeljenje.

Iz te partije su rekli da je to jasan pokazatelj da Kovačević nije dostojan funkcije predsjednika.

Iz DPS-a su naglasili da je njihova inicijativa još jedan test za one partije koje sebe na papiru nazivaju braniteljima nacionalnih interesa, a koje su istovremeno konstituenti lokalne vlasti u gradu pod Trebjesom.

„Preostaje da vidimo kakav će odgovor dati ili opravdanje pronaći na sjednici, koja mora biti zakazana po hitnom postupku, povodom sramnog čina koji je odraz uličarskog ponašanja prvog čovjeka našeg grada“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS