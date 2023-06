Podnijeli progovore na rad više biračkih odbora

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) podnijela je prigovore opštinskim izbornim komisijama (OIK) Glavnog grada, Rožaja, Bijelog Polja, Ulcinja, Cetinja i Tivta zbog sumnje u neregularnosti tokom parlamentarnih izbora, zahtijevajući ponavljanje glasanja na nekoliko biračkih mjesta.

Kako saznaje agencija MINA, prigovore su podnijeli na rad više od deset biračkih odbora zbog nepoklapanja broja birača koji su ostvarili biračko pravo, broja listića i broja kupona.

Prigovori se odnose na pravne situacije koje, kako navode iz SDP-a, povlače ponavljanje glasanja na tim biračkim mjestima.

SDP se žalila na rad biračkih odbora jer su, između ostalog, u izvodu iz biračkog spiska nijesu evidentirali onoliko birača koliko je upotrijebljeno glasačkih listića.

Na nekim biračkim mjestima je glasanje potpisom potvrdilo više birača, nego što je upotrijebljeno glasačka listića, dok je na nekim upotrijebljeno više listića nego kontrolnih kupona.

Iz SDP-a su predložili opštinskim izbornim komisijama da izvrše uvid u izborni materijal, utvrde da li ima drugih nepravilnosti i nakon provjere usvoje prigovore i ponište izbore na tim biračkim mjestima.

Oni su ukazali da član 89 stav 9 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisuje da se glasanje ponavlja ako se utvrdi da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su identifikovani u izvodu iz biračkog spiska da su glasali, ili ako se utvrdi da je veći od broja kontrolnih kupona ili potpisanih odrezaka.

SDP je uz prigovor OIK-u dostavio i odluku Ustavnog suda od 07. decembra 2017. godine, koji je u istovjetnoj pravnoj stvari, usvojio žalbu Demokratske Crne Gore i poništio izborni postupak na biračkom mjestu ”Savin Bor” u Petnjici.

Ustavni sud je, zbog većeg broja glasačkih listića od broja birača koji su glasalina tom biračkom mjestu, utvrdio da je povrijeđena odredba člana 89. stav 9. Zakona, prema kojoj se ex lege birački odbor raspušta i imenuje novi, a glasanje na tom biračkom mjestu ponavlja.

U SDP-u navode da je na nekim biračkim mjestima došlo i do povrede tajnosti glasanja, a zbog čega je, takođe, zakonom propisana mogućnost raspuštanja biračkog odbora, imenovanja novog i ponavljanja glasanje na tom biračkom mjestu.

Iz te partije su rekli da su naišli na ogroman broj zloupotreba koji ukazuju na krađu njihovih glasova, o čemu su već govorili u javnosti i iznijeli jasne dokaze.

Kako su rekli, radi se samo o dijelu pregledanog materijala, jer s obzirom na kratke rokove nijesu mogli obuhvatiti sve slučajeve.

Navode da je na veliki broj glasačkih listića birača koji su podržali listu SDP-a prepravljan na način da je zaokruživana i druga izborna lista, sa jasnom namjerom da se taj listič učini nevažećim.

U SDP-u smatraju da je postojala jasna namjera da se toj partiji nanese šteta na proteklim parlamentarnim izborima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS