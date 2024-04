Podignuta optužnica protiv 21 osobe

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je danas Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv 21 osobe osumnjičene, između ostalog, za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca.

Portparol SDT-a Vukas Radonjić kazao je da je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda predata optužnica protiv Lj.M, M.O, I.S, N.B, P.L, M.P, B.J, M.M, A.K, V.B, G.S, D.M, F.Z, I.N, T.A, M.N, D.K, M.B, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

„Protiv Lj.M, M.O, I.S, N.B, P.L, M.P, B.J, M.M, A.K, V.B, M.N, R.Z, D.M, F.Z, M.B. i I.M. optužnica je podignuta za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet oko 4,3 tone kokaina“, naveo je Radonjić u saopštenju.

On je kazao da je protiv Lj.M, I.S, M.O, B.J. i M.N. optužnica podignuta zbog krivičnog djela pranje novca – oko sedam miliona EUR, a protiv M.M, A.K. i Lj.M. zbog izazivanja opšte opasnosti i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Radonjić je rekao da je protiv D.K. optužnica podnijeta zbog krivičnih djela odavanje tajnih podataka i zloupotreba službenog položaja.

On je naveo da su ta krivična djela izvršena od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike.

„U optužnici je predloženo da se okrivljenima M.O, M.P, V.B, T.A, M.B, M.M, G.S. i I.M. produži pritvor, a da se okrivljenima Lj.M, R.Z, M.N, I.S, A.K, I.N, N.B, B.J, D.M. i F.Z., koji su u bjekstvu i za kojima su raspisane međunarodne potjernice, sudi u odsustvu“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS