Podići operativnu spremnost zbog nevremena koje se očekuje

Podgorica, (MINA) – Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) pozvao je sve učesnike u sistemu zaštite i spašavanja da, zbog najavljenog nevremena, podignu stepen operativne spremnosti.

Iz MUP-a je saopšteno da je Direktorat upozorenje učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja poslao na osnovu izvještaja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).

„Prema informacijama ZHMS, sjutra se očekuje prostrani i duboki visinski ciklon sa centrom iznad Sjevernog mora, koji uslovljava jako jugozapadno strujanje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se u Crnoj Gori očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina, a intenzivnije padavine od sredine dana, naročito u južnim predjelima.

Iz MUP-a su rekli da su lokalno moguće umjerene do obilne količine kiše i kratkotrajne vremenske nepogode.

„I u subotu u prvom dijelu dana najavljene su slične vremenske prilike. Intenzivne padavine se očekuju sjutra popodne i tokom noći, kao i u subotu u prvom dijelu dana“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će vjetar biti povremeno umjeren do jak, na udare veoma jak, južnih smjerova, a more umjereno talasasto do jače talasasto.

„Kao posljedica obilne kiše lokalno su mogući kratkotrajni problemi sa obilnom količinom vode, posebno u urbanim sredinama, na bujičnim tokovima i duž saobraćajnica koje presijecaju planinske kosine“, dodaje se u saopštenju.

