Podići operativnu spremnost zbog najavljenog nevremena

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) pozvalo je sve subjekte u sistemu zaštite i spašavanja da podignu stepen operativne spremnosti zbog najavljenog nevremena.

Iz MUP-a su saopštili da je, u cilju pravovremenog i efikasnog djelovanja na najavu ekstremnih meteoroloških pojava, Direktorat za zaštitu i spašavanje poslao upozorenje svim subjektima u sistemu zaštite i spašavanja.

Iz tog Vladinog resora su naveli da se večeras i sjutra očekuje prolazak hladnog atmosferskog frontalnog talasa.

„Kao posljedica prolaska talasa, u Crnoj Gori se očekuje stvaranje uslova za formiranje olujno-grmljavinsko gradonosnih oblaka, koji potencijalno u zoni olujnog oblaka mogu da generišu jake olujne vjetrove, kraktorajno intenzivnije padavine, burne grmljavinske procese sa pojavom grada“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će uslovi za formiranje olujnih oblaka posdbno biti izraženi sjutra ujitru, ali da će se opšta nestabilnost atmosfere nastaviti tokom dana.

Iz MUP-a su rekli da se očekuje pojačan do jak vjetar, južnih i zapadnih smjerova, a nakon toga sjutra uveče vjetar u skretanju na sjeverni.

„Ova meteorološka situcija može ozbiljno da ometa svakodnevne redovne rutinske aktivnosti, pa je zbog svega navedenog potrebno podići stepen operativne spremnosti na viši nivo“, kaže se u saopštenju.

