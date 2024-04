Počinje rekonstrukcija porodilišta u bjelopoljskoj bolnici

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja, Opšta bolnica (OB) Bijelo Polje, Fondacija HEMIAS i UNICEF potpisali su danas Memorandum o razumijevanju na osnovu kojeg će početi rekonstrukcija i opremanje porodilišta u bjelopoljskoj OB.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Memorandumom je predviđeno da Fondacija HEMIIAS finansira rekonstrukciju porodilišta, dok će Ministarstvo zdravlja koordinirati aktivnosti sa Vladom i međunarodnim partnerima kako bi bila obezbijeđena sredstava za opremanje porodilišta i obuku zdravstvenih radnika.

Prema riječima osnivača Fondacije HEMIAS-a, Hajriza Brčvaka, projektovana investicija za renovirenje porodilišta je oko 600 hiljada EUR.

On je kazao da je od toga 200 hiljada EUR već obezbijeđeno iz projekta „Srcem za Crnu Goru “, dok će ostatak od oko 400 hiljada EUR izdvojiti Fondacija Hemiias.

Brčvak je zahvalio donatorima koji su akcijom “Srcem za Crnu Goru” podržali i prikupili značajan novac za sve građane Crne Gore.

“Zahvaljujem UNICEF-u za stratešku pomoć i pomoć u obuci osoblja, Ministarstvu zdravlja što su bez kalkulacije prihvatili da obezbijede opremu za porodilište, kao i direktoru bjelopoljske OB Kenanu Eroviću i svim zaposlenim u bjelopoljskom zdravstvu koji su nam svojim trudom i zalaganjem pokazali da žele i mogu iznijeti sve ove projekte i motivisali nas da ulažemo bez razmišljanja”, rekao je Brčvak.

On je naglasio da su majke i djeca najranjivija i najnježnija bića, navodeći da je zato taj projekat mnogo važan za Bijelo Polje i za čitav sjever.

Podržavanjem te i sličnih akcija i projekata, kako je kazao, svi su na dobitku.

“Naše je samo što damo“, poručio je Brčvak.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da je cilj partnerstva unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite majki i novorođenčadi u porodilištu u OB Bijelo Polje, kroz rekonstrukciju porodilišta, nabavku neophodne opreme i jačanje kapaciteta zdravstvenih radnika u skladu sa najboljim međunarodnim i evropskim praksama.

On je rekao da je projekat u skladu sa međunarodnim standardima u toj oblasti i preporukama proisteklim iz Procjene kvaliteta njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori, koju je nedavno sprovelo Ministarstvo zdravlja, uz podršku UNICEF-a.

Procjena je, kako je objasnio, ukazala na niz izazova i pitanja koja je neophodno riješiti u cilju obezbjeđivanja najboljeg početka života i kvalitetne njege majki i novorođenčadi.

Šimun je pozvao društveno odgovorne kompanije da doprinose i ulažu u sistem zdravstva, kako bi podigli nivo kvaliteta zdravstvene njege majki i beba na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Odlazeći šef Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Huan Santander, kazao je da, zahvaljujući izdašnoj podršci Fondacije HEMIAS, ovaj sporazum predstavlja odličan primjer strateški važnog javno-privatnog partnerstva za unapređenje kvaliteta njege majki i beba.

“U skladu sa najboljim međunarodnim i evropskim standardima, kao i preporukama proisteklim iz nedavno sprovedene Procjene kvaliteta njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori”, rekao je Santander.

On je pozvao međunarodne organizacije, ambasade i privatni sektor da svoje donacije usmjere na tu inicijativu, kako bi bila sprovedena do kraja.

“Ona će poslužiti kao primjer dobre prakse u pogledu kvalitetne njege beba i majki, a kao takva može se primjenjivati i u drugim opštinama“, istakao je Santander.

Direktor OB Bijelo Polje Kenan Erović kazao je da, potpisivanjem sporazuma, bjelopoljska OB nastavlja putem unapređenja zdravstvenih usluga i u oblasti njege majki i novorodjenčadi u porodilištu.

„Posebno želim da naglasim izuzetno uspješnu saradnju između OB Bijelo Polje, Ministarstva zdravlja i humanitarne organizacije Hemiias, zahvaljujući kojoj je prošle godine realizovan još jedan veliki projekat rekonstrukcije i opremanja dječjeg Odjeljenja”, rekao je Erović.

On je podsjetio da je tada uloženo oko 450 hiljada EUR, a bolnica u Bijelom Polju dobila jedno od najsavremenijih dječjih odjeljenja, ne samo u Crnoj Gori već i u regionu.

“Realizacijom projekta rekonstrukcije i opremanja porodilišta zaokružiće se zdravstvena cjelina kada je u pitanju postizanje visokog nivoa zdravstvene zaštite majke i djeteta“, rekao je Erović.

