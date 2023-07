Počeo sastanak Spajića sa predstavnicima Demokratske Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Sastanak predsjednika Pokreta Evropa sad (PES) Milojka Spajića sa predstavnicima Demokratske Crne Gore o formiranju nove Vlade, počeo je u prostorijama PES-a.

Sastanku u ime Demokrata prisustvuju lider stranke Aleksa Bečić i funkcioneri Boris Bogdanović i Momo Koprivica.

Na sastanku su i funkcioneri PES-a, Tihomir Dragas i Boris Pejović.

Spajić je ranije danas razgovarao i sa predstavnicima koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem.

Mandić i Knežević su novinarima nakon sastanka kazali da su koaliciji ZZBCG prihvatljivi principi PES-a za formiranje vlade, i da očekuju da pregovori idu u dobrom pravcu.

Predsjedništvo PES-a usvojilo je ranije deset principa za formiranje 44. vlade.

