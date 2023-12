Počela instalacija računarske opreme u školama

Podgorica, (MINA) – Instalacija računarske opreme u školama u Crnoj Gori počela je opremanjem dvije učionice u podgoričkoj Osnovnoj školi (OŠ) „Radojica Perović“, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović je, tim povodom, kazala da je cilj Ministarstva stvaranje uslove za kvalitetno obrazovanje.

„Naš cij je stvoriti uslove za kvalitetno obrazovanje, jer izvanredna Crna Gora traži izvanredna znanja, a sa mladim ljudima koji su naš najvrijedniji resurs sigurna sam da možemo ostvariti izvanredne rezultate”, poručila je Jakšić Stojanović.

Iz Ministarstva su podsjetili da je, na osnovu ugovora potpisanog u novembru, obezbijeđena računarska oprema vrijedna preko 6.3 miliona EUR, i to 4. 575 računara, 1.133 laptopa, 1.806 televizora, 516 projektora i 445 štampača.

Prema njihovim riječima, u narednom periodu biće opremljeno 210 učionica i 2.020 kabineta u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori.

„Instalacija će biti završena tokom zimskog raspusta, tako da će naši mališani početi drugo polugođe u puno boljim uslovima“, kaže se u saopštenju Ministarstva.

