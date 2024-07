Plenković: Evropski put Crne Gore podrazumijeva poštovanje dobrosusjedskih odnosa

Podgorica, (MINA) – Evropski put Crne Gore podrazumijeva poštovanje dobrosusjedskih odnosa, poručio je premijer Hrvatske Andrej Plenković u razgovoru sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem.

Plenković je sa Milatovićem razgovarao na Samitu Evropske političke zajednice (EPC), koji se održava u palati Blenhaim, pored Londona.

“Tokom EPC razgovarao sam sa Milatovićem i još jednom izrazio oštro protivljenje usvajanju rezolucije o Jasenovcu u Skupštini Crne Gore. Evropski put Crne Gore podrazumijeva poštovanje dobrosusjedskih odnosa”, naveo je Plenković na mreži X.

Milatović je na mreži X napisao da je na sastanku sa Plenkovićem istakao značaj dosadašnje podrške Hrvatske evropskom putu Crne Gore.

“Dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja moraju biti naš prioritet”, rekao je Milatović.

