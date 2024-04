Pitanje državljanstva iseljenika pokrenuto u parlamentu

Podgorica, (MINA) – Pravna služba Skupšine radi na iznalaženju rješenja za ostvarivanje prava na državljanstvo crnogorskih iseljenika u Turskoj, rekao je šef parlamenta Andrija Mandić.

On je razgovarao sa potpredsjednikom Savjeta za dijasporu Vlade i predstavnikom zajednice iseljenika iz Crne Gore u Turskoj, Bedriom Gulom Mukovićem.

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, upoznao Gul Mukovića da je, shodno dogovoru sa sastanka sa predstavnicima udruženja iseljenika tokom zvanične posjete Turskoj, pitanje ostvarivanja prava na državljanstvo crnogorskih iseljenika pokrenuto u parlamentu i da pravna služba već radi na pronalaženju adekvatnog rješenja.

Gul Muković je, kako se navodi, zahvalio na predanoj saradnji, ističući da nijedan skupštinski saziv do sada nije iskazao ambiciju da pokrene tu inicijativu i pokaže takav senzibilitet prema iseljenicima.

„Poštovanje koje ste iskazali prema nama je velika pobjeda za moral naših iseljenika“, istakao je Gul Muković.

Navodi se da su sagovornici razmotrili ideju o zajedničkom sastanku sa predsjednicima Opština iz Turske koji vode porijeklo iz Crne Gore.

“Zaključili su da je od izuzetne važnosti da se pronađe valjan način kako bi se ljudima, koji su srcem i korijenima vezani za ovaj kraj, omogućilo da postanu državljani naše zemlje”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS