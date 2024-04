Pirc Musar: EU može biti snažan međunarodni akter samo kao cjelina

Podgorica, (MINA) – Odstupanje od ozbiljne i čvrste podrške državama Zapadnog Balkana da što prije uđu u Evropsku uniju (EU) predstavljalo bi udarac u srž Unije, ocijenila je predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar, dodajući da EU može biti snažan akter u međunarodnim odnosima samo kao cjelina.

Pirc Musar je, u intervjuu agenciji MINA, kazala da je ruski uticaj jedan od izazova u regionu, kao i da bi Rusiji odgovaralo da se Zapadni Balkan “ponovo zapali”.

Komentarišući jačanje desnice u Evropi i način na koji se to može odraziti na budućnost regiona, Pirc Musar je istakla da je to širi problem koji se ne tiče samo Crne Gore, već utiče na cijelu Evropu.

“Svako odstupanje od ozbiljne i čvrste podrške državama Zapadnog Balkana da što prije uđu u EU, predstavlja udarac u srž EU”, naglasila je Pirc Musar.

Ona je istakla da EU, ukoliko želi biti snažan akter u međunarodnim odnosima, to može samo kao cjelina.

“Svaka država sama po sebi, koliko god velika bila, ne znači ništa u međunarodnim odnosima. Da ne govorimo o tome da su istinski populizam i podijeljenost Evrope bili među ključnim činiocima za izbijanje dva svjetska rata”, kazala je Pirc Musar.

Pirc Musar je naglasila da Slovenija teži što bržem članstvu svih država regiona u EU.

Ona je kazala da je Rusija država agresor koja pokušava drugoj zemlji da oduzme teritoriju i potpuno je potčini, te da je u tom smislu i izazov na Balkanu.

“Svima u regionu, kojima je Rusija još uvijek uzor i pod njihovim su uticajem, postavljam samo jedno pitanje: Kako biste se osjećali da vam neka strana država, bez ikakvog razloga, pređe preko granica i uskrati suverenitet? Upravo o tome se radi”, navela je Pirc Musar.

Prema njenim riječima, ukoliko je odgovor na to pitanje, barem za veliku većinu u regiji, potpuno jasan, onda nijedan pokušaj Rusije u regiji neće biti uspješan.

“Jer – šta je alternativa? Samo rat. Rusiji bi svakako odgovaralo da se Zapadni Balkan ponovno zapali. Ali sumnjam da je to u interesu Zapadnog Balkana. Za mene i moju državu sigurno ne”, rekla je Pirc Musar.

Ona je kazala su za Zapadni Balkan, a ne samo za Sloveniju, partnerstva sa državama koje nude poslovne prilike izuzetno važna.

“Rusija je imala sve to. Sadašnja vlast pod predsjednikom Vladimirom Putinom je sve protraćila”, navela je Pirc Musar.

Odgovarajući na pitanje da li smatra da će se Crna Gora uskoro priključiti klubu uspješnih država u okviru EU, Pirc Musar je kazala da se tome raduje, a posebno zbog mladih.

“Veliki problem Zapadnog Balkana je odlazak mladih ljudi iz regije, jer tu ne vide perspektivu. Sa članstvom u EU promijeniće se kontekst razvoja Crne Gore – mladi će se uvjeriti da mnoge stvari koje bi inače radili u inostranstvu, mogu raditi kod kuće, u državi koja je postala članica najjače privredne zone na svijetu”, objasnila je Pirc Musar.

Upitana da li smatra da politička neslaganja među konstituentima u okviru crnogorske vlasti, ili eventialna politička kriza, mogu ugroziti integracioni put države, Pirc Musar je naglasila da je u odlukama poput ulaska u EU jedinstvo politike od najveće važnosti.

“To ste uspjeli kada ste ušli u NATO, a sigurna sam da su i vaši političari svjesni da je jedini pravi put za Crnu Goru put ka EU”, rekla je Pirc Musar.

Podsjećajući da je Sloveniji to pošlo za rukom prije 20 godina kada je postala članica EU, Pirc Musar je istakla da je politika često na potpuno različitim stranama kad je riječ o mnogim drugim temama.

“Međutim, kod strateških odluka koje nisu važne samo za pobjedu na idućim izborima, to je ključ boljeg sjutra za buduće generacije”, naglasila je ona.

Komentarišući način na koji bi moglo doći do proširenja EU, Pirc Musar je podsjetila na “veliki prasak” proširenja iz 2004. godine, kada je deset država odjednom ušlo u EU.

“Ako pisana istorija EU daje pouku, onda je to da, osim usvajanja temeljnih normi i vrijednosti i usvajanja evropskog pravnog poretka, sve ostaje otvoreno i može se pregovarati”, kazala je Pirc Musar upitana da li smatra da će sljedeće proširenje biti kroz učlanjenje država pojedinačno ili po modelu regate.

Ona je podsjetila da je sa Bledskog strateškog foruma prošle godine poslata poruka da se i države kandidati, ali i sama EU, moraju pripremiti za proširenje do 2030. godine.

“Godina je odabrana promišljeno, uzimajući u obzir unutrašnju dinamiku i procedure u EU, ali i novi budžetski ciklus”, kazala je Pirc Musar.

Prema njenim riječima, spoznaja značaja proširenja novim članicama dobila je novi zamah.

“Vjerujem da su toga svjesni i u državama kandidatima”, dodala je Pirc Musar.

Ona je rekla da bi, sudeći prema slovenačkom iskustvu, za Crnu Goru bilo najbolje da se u usredsredi na ispunjavanje uslova za članstvo i riješi sve potencijalne bilateralne probleme koji bi se mogli pojaviti sa nekom od država članica tokom pregovora.

Komentarišući reforme u EU kao pripremu za proširenje, Pirc Musar je istakla da je Slovenija u grupi država koje podržavaju donošenje odluka kvalifikovanom većinom o nekim pitanjima vanjske i bezbjednosne politike Unije.

“Sa željom da se procesi donošenja odluka, gdje je to moguće, ubrzaju i smanje kašnjenja u pregovorima. Navedeni motivi proizlaze iz želje da EU postane još učinkovitija i osjetljivija na složenu situaciju u svijetu”, naglasila je Pirc Musar.

Ona je podsjetila da je važna poruka za regiju Novi plan rasta za Zapadni Balkan koji je predložila Evropska komisija, a koji, kako je navela, nudi važnu, konkretnu pomoć.

Odgovarajući na pitanje o odnosima u regionu 30 godina nakon raspada bivše zajedničke države, Pirc Musar je podsjetila da je region prošao kroz teška iskušenja.

“Događaji iz prošlosti se ne zaboravljaju, ali se za budućnost treba pripremiti”, kazala je Pirc Musar, ukazujući na ulogu mladih.

Kako je istakla, fraza da svijet zavisi od mladih nije samo politička floskula.

“Prošle godine sam na Strateškom forumu na Bledu vodila okrugli sto o perspektivama mladih iz regije. Njihova je poruka bila jasna: ne može se živjeti od istorije i ponavljanja obrazaca moći, odnosa prema konkurenciji, drugačijeg razmišljanja i različitosti”, rekla je Pirc Musar.

Ona je objasnila da mladi žele dom, porodicu, djecu koju će moći izdržavati i omogućiti im pristojan život i da su to brige mlađe populacije.

“Ovo je njihova stvarnost, a to je izazov koji je najvažniji. Njihov napredak zavisi i od toga kako će na to reagovati države regije”, naglasila je Pirc Musar.

