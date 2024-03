Pirc Musar dolazi u Crnu Goru krajem aprila

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar boraviće krajem aprila u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, u okviru posjete Milatović i Pirc Musar učestvovaće na ESG Adria samitu u Tivtu, regionalnom događaju posvećenom temama zelene tranzicije, održivog razvoja i odgovornog korporativnog upravljanja.

“Učešće predsjednice Slovenije ima poseban značaj jer je ova zemlja unutar balkanskog konteksta postigla najveći napredak u održivom razvoju, zbog čega je prepoznata kao regionalni lider u ovoj oblasti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Milatović ove godine biti pokrovitelj Samita, a jedan od organizatora je Sustineri Partners.

U saopštenju se navodi da je izvršna direktorica Sustineri Partners Biljana Brajtvajt zahvalila Milatoviću i njegovom timu na podršci tokom realizacije ovogodišnjeg događaja.

Samit će, kako se dodaje, okupiti predstavnike vladinih institucija, poslovne lidere iz regiona i globalne stručnjake iz oblasti održivog razvoja.

