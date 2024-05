PES: Što više vladavina prava uzima maha, veća je nervoza u DPS-u

Podgorica, (MINA) – Dizanje tenzija, eksploatacija osjetljivih tema i pokušaji destabilizacije, poznati su maniri kojima Demokratska partija socijalista (DPS) pokušava da skrene fokus sa ubrzanih evropskih integracija i rezultata nezavisnih institucija na polju vladavine prava, ocijenili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Kako su naveli iz PES-a, što više vladavina prava uzima zamaha, to je veća nervoza u DPS-u.

“Zato su im preostali samo jalovi pokušaji da iskoriste medijske interpretacije o ulozi crnogorske diplomatije koja preduzima konkretne inicijative i, u skladu sa uobičajenom praksom, vrši šire konsultacije sa ciljem da se spuste tenzije u zemlji i regionu”, kaže se u saopštenju PES-a.

Iz te partije su kazali da se, na žalost DPS-a i svih onih koji priželjkuju haos, situacija kreće u dobrom smjeru na više pravaca.

Zato, kako su naveli, donekle i imaju razumijevanje za ponašanje poslanika DPS-a, jer shvataju da njihova retrogradna politika nema nikakvu perspektivu u budućnosti.

“Ipak, zamolili bismo ih, za njihovo dobro, da sopstvenu nemoć i očaj više ne kompenzuju nedostatkom elementarne pristojnosti”, dodaje se u saopštenju PES-a.

