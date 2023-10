PES: Sjednice Vlade služile za Abazovićevu samopromociju

Podgorica, (MINA) – Otvorene sjednice prošle Vlade nijesu služile ni za kakvu transparentnost, već isključivo za samopromociju bivšeg premijera Dritana Abazovića, ocijenili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz Građanskog pokreta URA danas su rekli da je ukidanje televizijskog prenosa sjednica Vlade ogroman korak unazad u pogledu transparentnosti rada izvršne vlasti.

Iz PES-a su rekli da je danas konačno i formalno završen Abazovićev rijaliti.

„Prigovor za nedostatak transparentnosti koji je uputila opoziciona URA na račun odluke 44. vlade, jeste samo pokušaj da se nastavi sa varanjem javnosti, što i jeste manir bivšeg premijera i sadašnjeg predsjednika URA-e“, navodi se u saopštenju PES-a.

Oni su naveli da, dok su sjednice Abazovićeve vlade navodno bile otvorene za javnost, brojna dokumenta i transakcije koji mogu upućivati na zloupotrebe, bili su zamračivani.

Kako se dodaje, i pored toga „smo imali primjere da srednjoškolci na sjednicama 43. vlade postaju diplomirani inženjeri“.

„Upravo sjednice zatvorenog tipa, na kojima smo mogli pratiti Abazovićev cirkus, nijesu služile apsolutno ni za kakvu transparentnost, već isključivo za samopromociju bivšeg premijera“, smatraju u PES-u.

Oni su rekli da zbog toga niko od građana neće žaliti što se, kako su kazali, taj serijal komedija okončao.

„Niti što više nema transparentnosti po Abazovićevom modelu, dok se istovremeno zamračuju transakcije, dokumenta i vodi sjednica sa tajnim tačkama dnevnog reda“, dodaje se u saopštenju.

Iz PES-a su naveli da i kada je Abazović završio u opoziciji, može se vidjeti koliko je bivši premijer imao dobre prognoze, kada je sebe projektovao za vječnog vlasnika premijerske fotelje.

„Abazoviću želimo uspješan parlamentarni rad u opoziciji, gdje će ga čekati i oni koji su ga svojevremeno izglasali za predsjednika Vlade“, zaključuje se u saopštenju.

