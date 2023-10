PES: Putinovi partneri nameću lažni narativ o antievropskoj vladi

Podgorica, (MINA) – Partneri Jedinstvene Rusije Vladimira Putina žele da nametnu lažni narativ da se u Crnoj Gori formira antievropska, proruska i prosrpska vlada, poručili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Demokratska partija socijalista (DPS) ocijenila je ranije danas da će, izborom funkcionera kolacije Za budućnost Crne Gore Andrije Mandića na mjesto predsjednika Skupštine, Crna Gora i zvanično dobiti antievropsku, velikosrpsku i prorusku vlast.

Iz PES-a su u reagovanju naveli da je to “istrošena mantra”.

“Ova istrošena mantra dodatno biva obesmišljena ukoliko se DPS potrudi prvo da pročita principe PES-a za sastav buduće Vlade, koji eksplicitno definišu apsolutnu usaglašenost buduće vlade sa spoljnom politikom Evropske unije (EU)”, kaže se u reagovanju.

Kako se dodaje, u tom dijelu, doprinos DPS-a jeste rekordan broj godina u procesu pregovora, stagnacija i potpuna paraliza institucija, zahvaljujući svim Vladama koje je DPS glasao ili u njima participirao.

“Umjesto da već budemo punopravna članica EU, sve kredibilne međunarodne organizacije su Crnu Goru, za vrijeme hibridnog i autokratskog režima, kvalifikovale kao zarobljenu državu, koja je opterećena korupcijom i kriminalom”, naveli su iz PES-a.

Oni su kazali da, upravo zahvaljujući partnerima iz međunarodne zajednice i Europola, građani imaju priliku da vide povezanost državnih funkcionera iz perioda DPS vladavine sa raznim kriminalnim klanovima.

“Takođe, dok šire dezinformacije o ruskom uticaju na novu vladu, DPS je politička organizacija koja ima potpisan sporazum sa Putinovom Jedinstvenom Rusijom i crnogorska javnost nije informisana da je ikada došlo do formalnog raskida te partijske saradnje”, rekli su iz PES-a.

Kako su naveli, povezivati vlasti u Srbiji sa drugim partijama, dok su u DPS-u ponosno isticali tu saradnju, a na partijskim kongresima i slušali obraćanja najviših funkcionera Srpske napredne stranke, govori koliko je DPS “izgubio kompas”.

Iz PES-a su rekli da očekuju da DPS, ako su suštinski posvećeni cilju članstva Crne Gore u EU, bude konstruktivna opozicija.

“Koja će se umjesto dizanja tenzija, jeftinog politikanstva i manipulacija, okrenuti izgradnji prosperitetnog društva, distancirati se od korumpiranih kadrova i tako doprinijeti ubrzanju punopravnog članstva u EU”, istakli su iz PES-a.

Prema njihovim riječima, DPS, umjesto istinskog proevropskog ponašanja i argumentovanog političkog dijaloga, očigledno, po ko zna koji put u posljednje tri godine, klizi u ekstremizam i pokušaje izazivanja vještačke destabilizacije zemlje.

“To dovoljno govori o tome koliko im je evropska, građanska i pomirena Crna Gora na srcu”, zaključili su iz PES-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS