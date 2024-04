PES: Poruke sa Odbora najbolja potvrda uspjeha Vlade i parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Poruke sa Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, najbolja su potvrda uspjeha aktuelne Vlade i parlamentarne većine, smatraju u Pokretu Evropa sad (PES).

Oni su kazali da su objektivne tvrdnje, na koje danas ukazuju partneri sa najznačajnijih svjetskih i evropskih adresa, da je aktuelna parlamentarna većina uradila više za manje od pola godine od brojnih bivših Vlada za nekoliko godina.

„Konkretni rezultati na poljima evropskih integracija, vladavine prava i unapređenja životnog standarda, procesi su koji su nezaustavljivi, uprkos pojedinim političarima koji destrukcijama žele da obesmisle uloženi trud i postignute rezultate“, kaže se u saopštenju PES-a.

Prema njihovim riječima, danas, „kada svi svjedočimo primjeni vladavine prava“, obaveza svih odgovornih činilaca je da nastave sa reformama.

„Bez obzira što će destrukcije i u narednom periodu biti redovna pojava kod neodgovornih pojedinaca“, dodaje se u saopštenju.

