PES nema problem sa URA-om nego sa navodima Do Kvona

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) nema problem sa URA-om i njenim funkcionerima Dritanom Abazovićem i Filipom Adžićem, nego očigledno sa navodima južnokorejskog državljanina Do Kvona, saopšteno je iz Građanskog pokreta URA.

Iz PES-a su ocijenili da je iskaz Do Kvona pred Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) i braniocima dokaz da su Adžić i Abazović direktni autori fabrikovane afere, koja se planski plasirala neposredno pred parlamentarne izbore.

Iz URA-e su u reagovanju naveli „da povodom saopštenja PES-a i njegovih funkcionera, koji u prepoznatom stilu spinuju i manipulišu određenim informacijama, obavještavaju javnost da za razliku od Spajića, ni Abazović ni Adžić nijesu nikada u životu sreli niti poslovali sa Do Kvonom”.

PES, kako su kazali, nema problem sa URA-om, Abazovićem i Adžićem nego očigledno sa navodima Do Kvona i vezama Spajića i bjegunca kojeg zbog prevare potražuju Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja.

„Imajući u vidu saopštenje advokata, jasno je da je Do Kvon potvrdio ono što je i u pismu naveo, a to je da nije nikada finansirao kampanju PES-a“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je to, uostalom, i Abazović rekao na skorašnjem gostovanju na Javnom servisu.

„U pogledu drugih navoda iz pisma, a to je da su drugi ljudi iz kripto-zajednice na nezakonit način finansirali kampanju Spajića, neka nadležni organi utvrđuju činjenice”, rekli su iz URA-e.

Oni su pozvali SDT da svojim djelovanjem raščisti cijeli slučaj.

To je, kako su kazali iz URA-e, najbolje i u interesu svih, pa i države.

„Do tada, radujemo se trendu političkog djelovanja PES-a i Spajića, koji je napokon shvatio da se na obmanama i lažima ne može bazirati ponuda biračima, pa smo imali priliku da u njegovom nastupu čujemo i priznanje da dio famoznog, nikad viđenog programa Evropa Sad 2 je i gašenje Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja“, navodi se u reagovanju.

Iz URA-e su rekli da vjeruju da i građanima polako postaje jasno ko i u kojoj mjeri govori istinu.

