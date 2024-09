PES: Milatović demonstrirao nepristojnost i zloupotrebu resursa

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podredio je resurse institucije Predsjednika afirmaciji izbornog rezultata jedne izborne liste, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Milatović je danas, na konferenciji za novinare liste “Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović”, rekao da je brutalna zloupotreba državnih resusra u političke svrhe prisutna od početka kampanje za lokalne izbore u Glavnom gradu.

Iz PES-a su rekli da je ta konferencija za novinare razboličila zloupotrebe Milatovića i njemu podređenih opštinskih funkcionera, iako je najavio da će pričati o “neistinama Milojka Spajića”.

“Milatović je u toku radnog vremena održao pres konferenciju, i direktno podredio resurse institucije Predsjednika afirmaciji izbornog rezultata jedne izborne liste”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su kazali da su vjerovatno nevoljno, u sred radnog vremena, lokalni funkcioneri Glavnog grada, Balša Špadijer, Nikola Radulović i Denis Hot, takođe prisustvovali pres konferenciji, čime su prekršili radne obaveze.

“U kakvu fazu političkog djelovanja je dospio Milatović, govori i da je promotivni spot za lokalne izbore snimio u prostoru državne institucije Predsjedništva”, kaže se u saopštenju.

To je, kako su naveli iz PES-a, suprotno članu 36 Zakona o finansiranju političkih subjekata.

Iz te partije su rekli da Milatović, kako se približava dan izbora u Podgorici, u panici ne uspijeva da prikrije istinu da ne živi niti djeluje u skladu sa principima za koje se javno zalaže.

“Pozivamo ga na transparentnost i barem minimum pristojnosti koju inače zagovara, makar u odgovorima na pitanja novinara o zloupotrebama koje su registrovale nevladine organizacije”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da se postavlja pitanje šta Milatovića još čini predsjednikom ako, kako su ocijenili, ne radi u javnom interesu, ne umije da državničko stavi ispred ličnog i nema podršku većine građana.

