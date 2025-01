PES: DPS, SD i URA bespovratno postale antievropske

Podgorica, (MINA) – Neprisustvovanjem sjednici Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je bilo obraćanje evropske komesarke za proširenje Marte Kos, Demokratska partija socijalista (DPS), Socijaldemokrate (SD) i Građanski pokret URA svrastali su se u antievropski blok, ocijenili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

“DPS, SD i URA bojkotom za Crnu Goru najvažnijeg člana Koledža komesara, nijesu uspjele da naštete našem evropskom putu, ali su bespovratno delegitimisale svoju deklarativno proevropsku orjentaciju”, kazali su iz PES-a.

Kako su rekli iz te partije, pravdanje bojkota sjednice navodnim ustavnim pučem, o kojem ne postoji nikakav konsenzus među pravnim stručnjacima, niti je takva ocjena potvrđena od nadležnih institucija, potpuno je obesmišljeno.

Iz PES-a su kazali da je jasno da nijedan evropski zvaničnik ne bi prisustvovao sjednici državnog organa koji je izvršio puč, kao što je još jasnije da Ustavni sud nije blokiran, već redovno funkcioniše i donosi odluke.

Oni su naveli da gotovo da postaje jasno da je koordinisana akcija poslanika opozicije i par zaduženih pravnika i njima “ortačkih” medija, imala za cilj da Ustavni sud stavi u svrhu aboliranja krivice onih koji su uhapšeni na osnovu podataka dostavljenih iz Europola.

“Upravo radi evropske perspektive, temeljnih poglavlja i vladavine prava, isporučivanja rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou, nećemo posustati ni pred ovom, ni pred drugim akcijama koje ova lica pripremaju”, kaže se u saopštenju.

