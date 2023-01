Perović: Vanjska politika u potpunosti usaglašena sa EU

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore u potpunosti je usaglasila vanjsku politiku sa Evropskom Unijom po pitanju reagovanja na agresiju Rusije na Ukrajinu, prihvativši sve pakete sankcija protiv agresora, rekao je državni sekretar Ministarstva odbrane Krsto Perović.

Delegacija Ministartsva odbrane, koju predvodi Perović, boravi u zvaničnoj posjeti Letoniji, gdje je razgovarao sa letonskim kolegom Janisom Garisonsom.

Perović je kazao da je Crna Gora demonstrirala podršku ukrajinskom narodu upućujući humanitarnu i vojnu pomoć, što će biti nastavljeno sve dok to bude potrebno.

“Posjetama Kijevu i potpisivanjem zajedničke deklaracije između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i crnogorskog premijera Dritana Abazovića, Crna Gora je iskazala solidarnost sa naporima ukrajinskih prijatelja da odbrane svoju zemlju”, rekao je Perović.

Prema njegovim riječima, i prisustvo crnogorskih vojnika u Letoniji pokazuje spremnost Crne Gore da zajedno sa NATO saveznicama odlučno odgovori na bezbjednosne prijetnje na evroatlantskom prostoru i zaštiti svaku državu članicu.

Garisons je, kako se navodi, izrazio veliku zahvalnost Crnoj Gori na doprinosu eFP borbenoj grupi u Letoniji ističući da je na taj način Crna Gora jasno potvrdila solidarnost i posvećenost zaštiti zajedničkih vrijednosti.

Delegacija Ministarstva odbrane posjetila je snage u okviru NATO aktivnosti pojačanog isturenog prisustva u Letoniji i crnogorski kontingent koji se nalazi u sastavu eFP borbene grupe.

Perović je razgovarao sa komandantom Mehanizovane brigade Oružanih snaga Letonije, pukovnikom Sandrisom Gaugersom i sa komandantom eFP brigade, kanadskim potpukovnikom Higinsom.

“Upriličen je susret i sa pripadnicima crnogorskog kontingenta u Letoniji”, kaže se u saopštenju.

Vojska Crne Gore započela je angažovanje u NATO e FP 10. decembra 2018. godine.

Dosadašnje angažovanje realizovano je upućivanjem devet raznorodnih kontingenata nivoa odjeljenja, i jednog štabnog oficira.

“Trenutno je angažovan IX MNECON, sa jednom oficirkom raspoređenom na štabnim dužnostima, te artiljerijskog odjeljenja od devet pripadnika koji su angažovani u sastavu slovenačkog kontingenta, u Borbenoj grupi Letonija, pod komandom OS Kanade”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je kontingent upućen početkom decembra i biće angažovan šest mjeseci.

Perović je sa članovima delegacije posjetio i NATO Centar izvrsnosti za strateško komuniciranje, gdje je sa njegovim predstavnicima razgovarano o značaju strateškog komuniciranja u savremenom bezbjednosnom okruženju, kao i potrebi pravovremenog i sistemskog suočavanja sa dezinformacijama.

