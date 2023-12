Pejović: Tužilaštvo reagovalo u slučaju korišćenja “piši-briši” olovaka

Podgorica, (MINA) – Monstat je htio da pokrene prijavu za prekršaje jer su pojedini popisvači koristili takozvane “piši briši” olovke, ali su iz tužilaštva već reagovali, kazao je direktor Monstata Miroslav Pejović.

Pejović je, na sjednici Odbora za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, kazao da u 20 opština nijesu prijavile nijednu nepravilnost u vezi sa popisom.

“U ostalih pet opština prijavljene su manje nepravilnosti, a poseban izvještaj smo dostavili za Podgoricu gdje je komplikovanija situacija”, objasnio je Pejović.

On je rekao da je do sada 47 domaćinstava odbilo da učestvuje u popisu.

“To je konačno odbijanje, dok u 138 domaćinstava popisna komisija mora izaći na teren i pokušati ubijediti te građane da učestvuju u popisu”, naveo je Pejović.

On je kazao da je dinamika popisivanja slabija u Budvi, Kotoru, Tivtu i na Cetinju.

“Ali s obzirom na najavljeno produženje perioda popisivanja, mislim da ćemo imati dovoljno vremena čak i bez angažovanja dodatnih popisivača iz susjednih opština, da popis uspješno realizujemo”, naveo je Pejović.

On je rekao da su, u slučaju korišćenja “piši-briši” olovki, htjeli da su pokrenu prekršajnu prijavu.

“Međutim upravo sam prije pola sata kontaktiran od Odsjeka za suzbijanje kriminala i korupcije i tužilaštva. U obavezi smo da sjutra do 12 dostavimo originale popisnica za sve slučajeve gdje se osnovano sumnja da je prekršen zakon”, naveo je Pejović dodajući da će nadležni u tom dijelu odreagovati.

On je rekao da ne zna zašto Vlada krije specifikaciju softvera za provjeru podataka, budući da je ona dostavljena sa izvještajem dan pred početak popisa.

Pomoćnica direktora Monstata Snežana Remiković navela je da je 16 popisivača koristilo “piši-briši” olovke, a da su kod tri popisivača nađene izmjene u popisnim listićima.

“Ali se nijedna nije odnosila na etničko-kulturološke karakteristike”, rekla je Remiković.

Ona je navela da su se izmjene odnosile na identifikacione podatke odnosno na šifre koje bi onemogućile građanima da utvrde vjerodostojnost svojih podataka.

Kako je navela, kod četiri popisivača je utvrđeno da su koristili tu olovku kod P2 obrasca koja se odnosi na stanje u domaćinstvu.

“Kod tri popisivača je utvrđena potpuna vjerodostojnosti podataka a kod šest popisivača je postupak u toku”, navela je Remiković.

Kopredsjednik Odbora Nikola Rakočević iz Demokratska partija socijalista (DPS) rekao je da se na principijelnom nivou može utvrditi da Monstat, budući da pravovremeno sprovodi aktivnosti, nema učešće u tom problemu, kao ni opštinske popisne komisije.

“A problem ipak postoji. Sigurno se može utvrditi je da su popisničari, koji su to radili, dio problema”, kazao je Rakočević.

On je kazao da Odbor mora utvrditi metodologiju, princip i proces utvrđivanja vjerodostojnosti prikupljenih podataka.

“Ukoliko imamo problem a imamo ga u nastavku rada na današnjoj i narednim sjednicama utvrdićemo način na koji će se prikupljeni podaci provjeriti, nakon prikupljanja a prije unošenje u bazu podatataka”, kazao je Rakočević.

On je naveo da svim akterima odgovara da imaju vjerovdostojne podatke prije njihovog unošenja u bazu.

“Imaćemo softrer pomoću kojeg će građani provjeriti vjerodostojnost unošenog podataka ali to nije način na koji se sistemski u toku procesa može provjeriti vjerodostojnost”, naveo je Rakočević.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević je rekao da ga ohrabruje što je iz popisa isključeno 16 popisivača, koji su korustili “piši-briši” olovke.

“U situaciji kada imamo 16 takvih slučajeva, postoji opasnost da se dešava nešto organizovano, odnosno da nijesu u pitanju pojedinačni slučajevi. Pogotovo imajući u vidu da je šest od tih 16 ljudi kod jednog instruktora, koji je takođe suspendovan”, rekao je Zirojević.

On je kazao da je potrebno pozvati što hitnije nadležne državne organe da ispitaju te slučajeve, dodajući da to upućuje na potencijalne probleme sa vjerodostojnošću podataka.

“Nezadovoljavajuća je i dinamika procesa u tri primorske opštine, što je očekivano zbog ogromnog broja stranih državaljana. Plaši nas da nećemo moći ni u ovom produženom roku da završimo popis stanovništva na vrijeme”, naveo je Zirojević.

Kopredsjednik Odbora Darko Dragović iz Pokreta Evropa sad ocijenio je da bi bilo dobro da postoji kontrolni mehanizam prikupljenih podataka sa terena ali da je ovlašćenje Odbora ograničeno.

“Plašim se da bismo ulaskom u kontrolne mehanizme mi izašli van opsega ovlašćenja ovog Odbora. Za to bi trebalo izmijeniti zakonsku regulativu jer upravo Zakon treba da reguliše kontrolne mehanizme vjerodostojnosti prikupljenih podataka a ne mi ovdje”, naveo je Dragović.

(kraj) tir/žug

