Pejović: Opozicija želi da formira atomsferu haosa

Podgorica, (MINA) – Crnogorska opozicija želi da kreira atmosferu opšteg institucionalnog i društvenog haosa i nesigurnosti zbog nezadovoljstva što su na državnom nivou i u brojnim opštinama u parlamentarnoj manjini, kazao je potpredsjednik Skupštine, Boris Pejović.

On je rekao da je razlog opozicije da ometa rad parlamenta i time opstruira usvajanje budžeta zasnovan na njihovom sopstvenom ubjeđenju da je navodno Ustavni odbor prekršio Ustav.

“Iako to nije utvrdio niko od nadležnih institucija, uključujući Ustavni sud”, naveo je Pejović.

Kako je dodao, ono što je nesporno utvrđivao Ustavni sud jeste da su današnji činioci opozicije, a nekadašnji konstituenti vlasti, više puta kršili najviši pravni akt Crne Gore.

“I to od usvajanja Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je poslužio za neustavno produženje četvorogodišnjih mandata i cijepanja teritorija u glavnom gradu radi izbornog inženjeringa, preko neustavnog hapšenja poslanika, uvođenja poreza na sim kartice, električna brojila i kablovski priključak”, rekao je Pejović.

Kako je dodao, odluke koje su potekle od sadašnjih djelova opozicije, a Ustavni sud ih nije ocijenio neustavnim, kao što su treći mandat predsjednika države i treći mandat predsjednice Vrhovnog suda, izazivale su veliku pravnu nesigurnost, zabrinutost Evropske komisije i različita mišljenja u samom Ustavnom sudu.

“Ustav bi sada da brane oni koji su ga kršili i podrivali više puta”, poručio je Pejović.

On je ukazao i na to da kada tvrdnje opozicije o navodnom kršenju Ustava treba testirati pred Venecijanskom komisijom i to postaje neprihvatljivo.

“Opozicija čak najavljuje blokadu svih lokalnih parlamenata, a stvarni motiv je nezadovoljstvo što su voljom većine građana na državnom nivou i u brojnim opštinama u parlamentarnoj manjini, pa sada žele da kreiraju atmosferu opšteg institucionalnog i društvenog haosa i nesigurnosti, dok permanentno pozivaju druge na odgovornost”, ocijenio je Pejović.

Kako je dodao, očigledno je da, zbog nezadovoljstva i političke bezperspektivnosti, opozicija ne bira sredstva da podriva institucije, opstruira usvajanje budžeta i usporavaju evropske integracije.

“Što ima potencijal da u velikoj mjeri ugrozi ekonomski razvoj Crne Gore, ali i izvjesnost redovnih primanja svih građana Crne Gore”, naveo je Pejović.

On je kazao da se nada da će ipak kod opozicije preovladati razum i programska evropska orijentacija.

“Te da će umjesto neodrživog političkog djelovanja, ipak imati konstruktivniji pristup, kako bi svi zajedno dali pozitivan doprinos u interesu građana i države Crne Gore”, zaključio je Pejović.

