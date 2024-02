Pejović: Imamo Vladu koja ne odustaje od ambicioznih ciljeva

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, osim Skupštine koja ostvaruje značajne rezultate, ima i Vladu koja ne odstupa od jasno preciziranih rokova i ambicioznih ciljeva, ocijenio je potpredsjednik parlamenta Boris Pejović.

On je kazao da današnje poruke sa konferencije za medije povodom 100 dana rada Vlade potvrđuju da Crna Gora ima članove izvršne vlasti koji svoju političku sudbinu vezuju isključivo za realizaciju obećanja i isporuku rezultata.

„Osim Skupštine, koja je u rekordnom roku isporučila značajne rezultate, imamo i Vladu koja ne odstupa od jasno preciziranih rokova i ambicioznih ciljeva“, naveo je Pejović u saopštenju.

Prema njegovim riječima, na taj način se uvodi jedna nova praksa odgovornosti.

„Koja je suprotnost od karaktera prethodnih vlada i parlamentarnih većina“, dodao je Pejović.

