Patrolini brodovi doprinijeće jačanju kapaciteta Mornarice

Podgorica, (MINA) – Dva patrolna broda, koje Minstarstvo odbrane planira da nabavi, doprinijeli bi jačanju kapaciteta Mornarice Vojske Crne Gore (VCG) i višestruko unaprijedili sposobnosti za njeno manevarsko prisustvo na moru.

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da je, ministar Dragan Krapović, posjetio francusko brodogradilište „Kership“ u Konkarnou.

Navodi se da se Krapović se upoznao sa ponudom brodogradilišta i uobičajenom dinamikom konstrukcije plovila, budući da Ministarstvo odbrane i VCG planiraju nabavku dva patrolna broda koji bi doprinijeli jačanju kapaciteta Mornarice.

Ocjenjuje se da se nabavkom brodova ostvaruje optimalan i održiv sistem odbrane na moru i doprinosi kolektivnom sistemu bezbjednosti u sklopu Alijanse, ali i kroz očekivano članstvo u Evropskoj uniji.

“Dva patrolna broda višestruko bi unaprijedili sposobnosti za manevarsko prisustvo Mornarice VCG na moru, uz ostvarivanje optimalnog nadzora i zaštite epikontinentalnog pojasa, što je od ključnog značaja za zaštitu nacionalnih interesa i suverenih prava Crne Gore na moru”, kazali su iz Ministarstva odbrane.

