Partije čestitale Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Više političkih partija čestitalo je građanima 13. jul – Dan državnosti Crne Gore.

Predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković kazao je da su na današnji dan na Berlinskom kongresu velike sile priznale nezavisnost i državnost Crne Gore, što je bio prvi korak ka stvaranju građanskog multietničkog društva.

„Na čiji smo karakter i danas zajednički ponosni. On je izdržao i izdržaće, uvjeren sam, sva iskušenja i u onim najtežim vremenima“, naveo je Živković u čestitki.

Kako je rekao, Trinaestojulskim ustankom Crna Gora je stala na pravu stranu istorije i svrstala se u antifašistički blok, odlučna da se izbori za ideju na kojoj počiva savremena Evropa.

Živković je istakao da je crnogorski antifašizam izrodio vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora – nezavisna, međunarodna priznata, članica NATO-a, posvećena vrijednostima Evropske unije (EU) i članstvu u EU.

Šef Kluba poslanika Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić kazao je “da je 13. jul simbol i naše državnosti i naše hrabrosti”.

“A nadam se da će za svega par godina ovaj dan biti simbol i naše evropske budućnosti. Da je vječna Crna Gora”, naveo je Čarapić.

Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović u čestitki je naveo da je bošnjački narod u Crnoj Gori bio značajan dio tekovine antifašističkog narodnog ustanka.

“Dajući nesebičan doprinos ideji slobodne Crne Gore, na čijim temeljima je stvarana multietnička i multikulturalna Crna Gora”, dodao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, u 13. julu i onome što on simbolizuje u Crnoj Gori i svijetu nalaze se temelji današnje moderne, demokratske, multietničke, građanske, nezavisne i slobodne Crne Gore.

“Braneći danas tekovine 13. jula, branimo našu slobodu, nezavisnost i budućnost”, istakao je Ibrahimović.

Predsjednik Kluba poslanika Demokrata, Boris Bogdanović, kazao je da „odgovornost prema svetom nasljeđu naših predaka pokazujemo istorijskim pozicioniranjem naše domovine na pragu porodice evropskih zemalja, čiji smo, po vrijednostima koje baštinimo, uvijek bili dio“.

„Naslijedili smo čvrste temelje na kojima smo dužni graditi zemlju koja će podjednako biti majka svakog njenog čeda, zemlju u kojoj će sigurnost, pravda, jednakost i sloboda biti vodilje svakog napretka“, istakao je Bogdanović.

On je rekao da u to ime, dok se približava trenutak kad će Crna Gora postati 28. članica EU, najsrdačnije svim građanima čestita 13. jul, Dan državnosti.

Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da se nada da će Crna Gora naredni Dan državnosti dočekati bez kriminala i nacionalizma koji, kako je naveo, ponovo uzimaju maha.

On je ocijenio da trenutna vladajuća većina nema volju, ni snagu da se suprotstavi negativnim tendencijama.

“Jedino pomirena, stabilna i ekonomski snažna Crna Gora ima perspektivu da bude društvo pomirenih građana, koji imaju jednaku šansu da žive i stvaraju u cilju sveukupnog prosperiteta”, kazao je Abazović.

Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković naveo je da, vođeni patritizmom i ljubavlju koju su imali prema Crnoj Gori, preci nijesu žalili svoje živote kako bi je odbranili i donijeli joj slobodu i mir.

“Odajući poštu svima onima koji su dali živote i ne pitajući za cijenu, koji su baklju slobode zapalili u Virpazaru, pronoseći je preko svakog kamena naše zemlje, danas imamo obavezu da zajedničkim snagama učinimo Crnu Goru sigurnim mjestom za sve građane, gdje će živjeti životom dostajnim čovjeka, zajedno, bez obzira na vjerske, nacionalne i političke različitosti”, naveo je Joković.

Predsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Vujović kazao je da su slobodarstvo i borba za nezavisnost konstanta milenijumskog trajanja Crne Gore, njena moralna vertikala i vrijednosna osnova za izgradnju i snażenje moderne crnogorske države.

Kako je rekao, 13. jul je dan koji je formalizovao crnogorsku nezavisnost, već faktički stečenu u vjekovima neprekidnih borbi za slobodu, i dan kada je u porobljenoj Evropi podignut prvi opštenarodni ustanak.

“Tekovine oba 13. jula – državotvorna i antifašistička vertikala vječno nas obavezuju i podsjećaju da su to međaši savremene Crne Gore od kojih nikada ne smijemo odustati. Izazova kojima se žele potrijeti ovi naši vrjednosni stubovi ima i danas, a samo udružena antifašistička i građanska Crna Gora ih može prevazići”, naveo je Vujović.

Predsjednik Socijaldemokrata Damir Šehović kazao je da je 13. jul simbol hrabrosti, slobode i nepokolebljivog duha.

Prema njegovim riječima, 13. jul je datum koji na najbolji mogući način govori o snazi, dostojanstvu i neustrašivosti Crne Gore i podsjetnik da smo nasljednici slavne tradicije otpora i ponosa.

“Neka nas ovaj dan podsjeća da samo jedinstvom i odlučnošću možemo graditi bolju budućnost za sve. Srećan Dan državnosti, Crna Goro”, naveo je Šehović.

Predsjednik Liberalne partije Vatroslav Belan kazao je da je 13. jul jedan od najslavnijih datuma crnogorske istorije.

Prema njegovim riječima, 13. jul simbolizuje sve najviše vrijednosti Crne Gore i njene slobodarske istorije.

„Taj datum je i naša velika obaveza prema generacijama koje su položile živote da bismo mi danas živjeli u slobodi i miru. Moramo uvijek biti svjesni značaja njihove žrtve i ponosno čuvati vrijednosti i duh antifašizma i slobode, opirući se u svakom vremenu mržnji, fašizmu i negiranju Crne Gore i njenih temeljnih vrijednosti“, naveo je Belan.

Iz Opštinskog odbora Nove srpske demokratije (NSD) u Budvi kazali su „da se danas sjećamo dva značajna događaja iz naše istorije – 1878. godine, kada je Crna Gora međunarodno priznata kao država na Berlinskom kongresu, i 1941. godine, kada je naš narod krenuo putem antifašizma, ka slobodi, jednakosti i bratstvu“.

„Kao što su naši preci bili ujedinjeni u borbi za slobodu i priznanje, mi njihovi potomci imamo dužnost da nastavimo da gradimo Crnu Goru svi zajedno, zarad bolje budućnosti“, naveli su iz budvanskog odbora NSD-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS