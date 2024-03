Parlament u ponedjeljak o predlogu za razrješenje Mandića

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine, na čijem je dnevnom redu predlog za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, biće održana u ponedjeljak, 11. marta.

Kako je saopšteno iz parlamenta, Mandić će, shodno dogovoru koji je postignut na današnjem Kolegijumu predsjednika Skupštine, sazvati prve dvije sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u ovoj godini.

Navodi se da će prva sjednica biti održana u četvrtak, 7. marta, u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje, a na dnevnom redu će biti predlozi zakona o potvrđivanju više međunarodnih sporazuma i konvencija.

„Druga sjednica će se održati u zgradi Skupštine Crne Gore 11. marta, sa početkom u 12 sati“, kaže se u saopštenju.

Na dnevnom redu druge sjednice će, osim predloga za razrješenje Mandića, biti i predlozi zakona o

izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, o dopunama Zakona o biračkom spisku i o međunarodnoj razvojnoj saradnji i međunarodnoj humanitarnoj pomoći.

Poslanici će na toj sjednici raspravljati i o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o osiguranju, Predlogu zakona o upravljanju otpadom, a na dnevnom redu su i predlozi izmjena i dopuna zakona o industrijskim emisijama i o biocidnim proizvodima, kao i tačka izbori, imenovanja i razrješenja.

Iz Skupštine su naglasili da se radi o predloženom dnevnom redu i da će se poslanici o njemu izjasniti na samim sjednicama.

Kolegijum je, kako je saopšteno, konstatovao sastave delegacija Skupštine u Interparlamentarnoj uniji, Parlamentarnoj dimenziji Centralnoevropske inicijative i Parlamentarnoj Skupštini Mediterana.

„Kolegijum je takođe dao saglasnost na predlog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet da za članove parlamentarnog plenuma Energetske zajednice predloži poslanicu Slađanu Kaluđerović i poslanika Nikolu Milovića“, kaže se u saopštenju.

