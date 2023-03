Otvorena izložba umjetničkih radova osoba sa autizmom

Podgorica, (MINA) – Izložba Pričam ti priču, na kojoj je predstavljeno oko 30 umjetničkih radova osoba sa autizmom, otvorena je danas u Skupštini Crne Gore.

Izložba je organizovana uoči 2. aprila, Svjetskog dana osoba sa autizmom, u saradanji sa nevladinom organizacijom “Niste sami“, Fondacijom “Ognjen Rakočević“ i Udruženjem “Autizam – Nevidljive osobe“.

“Na ovaj način, crnogorski parlament, kao predstavnički dom svih građana, daje doprinos akciji čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o svakodnevnim problemima osoba sa autizmom i njihovih porodica, a koji često ostaju nevidljivi za širu zajednicu”, saopšteno je iz Skupštine.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović je, otvarajući izložbu, kazala da oko četiri hiljade djece na nivou države ima neki od poremećaja iz spektra autizma.

Ona je istakla da je ponosna što je Skupština usvojila Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim se predviđa formiranje nacionalnog Registra za osobe sa autizmom.

“Registar će predstavljati sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardizovanu i kontinuirano ažuriranu evidenciju osoba sa autizmom na teritoriji Crne Gore”, kazala je Đurović.

Ona je podsjetila da su Zakonom propisani nadležnost, način prikupljanja, vođenja i obrade podataka koji se koriste za osiguravanje transparentnosti postupka njihovog praćenja i liječenja.

“Ovo je prvi korak ka ostvarivanju brojnih prava za koja su osobe sa autizmom do sada bile uskraćivane, ili su ih ostvarivale djelimično i otežano”, kazala je Đurović.

Ona je ocijenila da djeca i odrasli sa autizmom od države ne dobijaju dovoljnu podršku, a svijest društva kao cjeline još nije toliko razvijena da bi ih prihvatila kao ravnopravne i jednako vrijedne članove zajednice.

“Iz tog razloga, nadležni organi u Crnoj Gori moraju posebnu pažnju posvetiti djeci sa ovim problemima, jer se stepen demokratizacije jednog društva najbolje iskazuje kroz odnos države prema najranjivijim kategorijama stanovništva”, rekla je Đurović.

Ona je poručula djeci i odraslim osobama sa autizmom da nijesu sami i nevidljivi, da su dragocjeni članovi društva i da će u Skupštini Crne Gore uvijek imati pouzdanog partnera i otvorena vrata za svaku vrstu pomoći i podrške.

“Misija svih mora biti traženje sistemskih rješenja za vaše probleme, s akcentom na one sa kojima se suočavaju djeca prema kojoj imamo posebnu odgovornost”, rekla je Đurović.

Valentina Rakočević, predsjednica Fondacije “Ognjen Rakočević”, kazala je da organizovanjem izložbe u svojim prostorijama Skupština daje veliki doprinos obilježavanju Svjetskog dana osoba sa autizmom i pokazuje da “kao predstavnički dom svih građana stoji iza nas i naše djece”.

“Uvjerena sam da će današnji događaj podići svijest javnosti o problemima osoba sa autizmom i njihovih porodica, da će im društvo pružiti pomoć i podršku u borbi koju svakodnevno vode”, rekla je Rakočević.

Ona je pozvala javne ustanove i društveno odgovorne kompanije da učestvuju u dobrotvornoj akciji otkupa radova koje su djeca pripremila ovim povodom.

“Sva sredstva biće usmjerena za opstanak bjelopoljskog udruženja roditelja Oaza, kako bi prodajom radova koje sami izrađuju obezbjedili novac za naredna tri mjeseca. Pokažimo im da ni oni nijesu nevidljivi i da nijesu sami”, kazala je Rakočević.

Izložba umjetničkih radova osoba sa autizmom biće otvorena do 31. marta.

