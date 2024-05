NBA: Denver na korak od finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su

Minesotu 112:97 i poveli 3:2 u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Zvaničnog šampiona do pobjede vodio je Nikola Jokić sa 40 poena, 13 asistencija i sedam skokova.

U pobjedičkom timu istakao se i Aron Gordon sa 18 poena i 10 skokova.

Najefikasniji kod Minesote bili su Karl-Entoni Tauns sa 23 i Entoni Edvards i Rudi Gober sa po 18 poena.

Prednost od 3:2 na Istoku ima i Njujork, nakon što je u petom meču slavio protiv Indijane 121:91.

Njujork je predvodio Džejlen Branson sa 44 poena, četiri skoka i sedam asistencija.

To je peta utakmica Bransona u plej-ofu sa 40 i više poena, što je prije njega u istoriji lige uspjelo samo desetorici košarkaša.

U podgoričkom timu istakli su se i Džoš Hart i Aleks Bruks sa po 18, dok je poen manje ubacio Majls Mekbrajd.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Paskal Sjakam sa 22 poena.

Polufinalna serija igra se na četiri dobijena meča.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS