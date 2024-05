Spaić otputovao na SP u Kobeu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Miloš Spaić i njegov trener Veljko Čegar otputovali su na Svjetsko atletsko prvenstvo, koje će od 17. do 25. maja biti održano u japanskom Kobeu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Spaić će se takmičiti u bacanju kugle, u kategoriji F11 (osobe bez vida).

Njegov nastup planiran je za 20. maj u 17 sati i 45 minuta po lokalnom, odnosno u deset sati i 45 minuta po našem vremenu.

Spaić će u Kobeu pokušati da ostvari haj performans /high performance/, koji bi mogao da mu omogući nastup na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

Spaić je kazao da je optimista uoči nastupa u Kobeu, posebno nakon dobrog rezultata i ličnog rekorda na međunarodom mitingu u Baru.

“Imao sam hitac od 11 metara i 39 centimetara i to je moj lični rekord na zvaničnim takmičenjima. To je samo 27 cetimetara od haj performansa, koji bi možda mogao da me odvede na Igre u Parizu. To je daljina koju mogu da dobacim”, rekao je Spaić.

On je kazao da je Svjetsko prvenstvo najveća smotra sporta i da mu je zadovoljstvo da predstavlja Crnu Goru u zemlji izlazećeg sunca.

“Definitivno, daću sve od sebe da bacim haj performans i to je moj cilj, kao i da se plasiram među osam najboljih”, rekao je Spaić.

On će u Kobeu drugi put u karijeri nastupiti na šampionatu svijeta, nakon što je prošle godine u Parizu bio deveti sa rezultatom 10,77 metara.

Trener Veljko Čegar kazao je da je iza Spaića period od nekoliko mjeseci priprema.

Prema njegovim riječima, šampionat u Kobeu jedno je od posljednja tri kvalifikaciona takmičenja za ispunjenje haj performansa, jednog od standarda koji može da odvede Spaića na Paraolimpijske igre u Parizu.

“Dobro je trenirao, imao je nekoliko malih sitnih povreda koji su ga, u jednom trenutku, malo izbacili iz neke trenažne kolotečine. Uspješno smo to sanirali i njegov nedavni nastup u Baru, gdje je izjednačio svoj lični rekord, daje nam nadu da njegov nastup u Kobeu može biti dobar”, rekao je Čegar.

Govoreći o šampionatu i konkurenciji, Čegar je kazao da još nije objavljena startna lista i da ne zna kakva je konkurencija.

“Izvjesno je da neće biti kvalifikacione runde i da ima manje od 16 prijavljenih sportista. To može donijeti određene poteškoće, pa da zbog puno prijavljenih takmičara budu preduge pauze između hitaca”, rekao je Čegar.

Komentarišući prošlogodišnje deveto mjesto Spaića i hitac od 10,77 metara, trofejni stručnjak kazao je da će u Kobeu biti cilj da poprave plasman i rezultat.

Nastup na SP u Kobeu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta, koji je podržalo Miistartsvo sporta i mladih.

