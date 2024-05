Zirojević: Nova vlast nastavlja da remeti dobrosusjedske odnose

Podgorica, (MINA) – Nova vlast i parlamentarna većina, nakon Kosova i Bosne i Hercegovine (BIH), nastavljaju da remete dobrosusjedske odnose sa državama okruženja, ocijenile su Socijaldemokrate (SD).

Poslanik SD-a Nikola Zirojević u saopštenju je naveo da se ovog puta na meti našla Hrvatska – članica Evropske unije (EU) i jedna od država koja je dosad davala najsnažniji vjetar u leđa Crnoj Gori na njenom evropskom putu.

On je kazao da je opoziciji namjera sasvim jasna – da je, kako je rekao, od Crne Gore u regionu potrebno napraviti beogradsku ispostavu koja bi, osim sa Srbijom, sa svim drugim državama bila u lošim odnosima.

„No, ovog puta smo od Hrvatske dobili sasvim jasnu poruku, da će ovakvo ponašanje izvjesno dovesti do ugrožavanja evropskog puta Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Zirojević je kazao da insistiranje na ovom pitanju ne iznenađuje od dijela vladajuće većine oličenog u koaliciji Za budućnost Crne Gore koja se, kako je ocijenio, samo deklarativno zalaže za evropske integracije.

„Ali je i te kako opasna poruka kada sa našim najbližim EU susjedom odnose svjesno i otvoreno kvari politički subjekt kome su puna usta Evrope“, naveo je Zirojević.

Kako je rekao, sreća za Crnu Goru je to što i Hrvatska i BIH i Kosovo znaju da u Crnoj Gori postoji opozicija koja je iskreno posvećena evropskim integracijama i dobrosusjedskim odnosima sa svim susjedima koji to zaista i žele.

„Zbog toga je naša obaveza da od predstavnika većine tražimo da prekinu politička prepucavanja na način da nanose direktnu štetu Crnoj Gori i da nesuglasice unutar koalicije rješavaju između svoja četiri zida, ne brukajući dodatno državu pred našim međunarodnim partnerima“, kaže se u saopštenju.

