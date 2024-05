Parlamentarna skupština Mediterana ključni faktor u očuvanju stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna skupština Mediterana, kroz osnaživanje političkog dijaloga i razumijevanja među državama članicama, čini ključni faktor u očuvanju stabilnosti, ali i izgradnji bolje budućnosti regiona, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je, tokom zasijedanja Parlamentarne skupštine Mediterana, rekao da je ta organizacija, od kako je osnovana 2005. godine, jedan od ključnih faktora izgradnje, pospješivanja i očuvanja političkih, ekonomskih i društvenih veza koje krase taj dio svijeta.

On je dodao da su Mediteranska regija i Sredozemno more kolijevka evropskih civilizacija koje su definisale kako kontinent, tako i čitavi svijet, kao i da su upravo tu kraljevstva i carstva stvarali Egipat, Rim, Kartagina, Vizantija, Osmanlije.

„Nećemo pogriješiti ako region koji smatramo svojim domom nazovemo centrom svijeta, jer on to zaista jeste. On predstavlja raskršće sjevera i juga, istoka i zapada“, kazao je Mandić.

Prema riječima Mandića, Mediteran objedinjuje vrijednosti hrišćanstva, islama i judaizma.

Kako je naveo Mandić, svi geopolitički procesi, diplomatija, ekonomska i kulturna saradnja neizostavno su ukorijenjeni i neraskidivo vezani za Sredozemlje.

Iako mlada organizacija, kako je istakao Mandić, Parlamentarna skupština Mediterana je za izuzetno kratak period sebe uspostavila kao glavnog subjekta parlamentarne diplomatije u regionu, ali i šire.

„Kroz osnaživanje političkog dijaloga i razumijevanja među državama članicama, Parlamentarna skupština Mediterana čini ključni faktor u očuvanju stabilnosti, ali i izgradnji bolje budućnosti našeg regiona, što je izuzetno važno ako se uzmu u obzir geopolitičke okolnosti u kojima se danas nalazi cijeli svijet“, naglasio je Mandić.

On je dodao da Crna Gora sa ponosom ističe članstvo u mediteranskoj porodici i da kao mala i izuzetno šarenolika zemlja, sopstvenim primjerom svjedoči da različitosti koje krase i širi region Mediterana nikada ne bi trebalo da razdvajaju, već naprotiv da dopunjuju i čine mozaik kultura.

„Naša zemlja se uvijek dičila svojim čojstvom i junaštvom, a smatram da se danas te vrijednosti najbolje vide u našem zalaganju za očuvanje mira i stabilnosti, i u pomoći onima kojima je to danas najpotrebnije“, istakao je Mandić.

Kako je naglasio, prilikom razornih zemljotresa koji su prethodne godine devastirali Tursku i Siriju, vatrogasci iz Crne Gore su istog trena, ne čekajući da se ispune formalni uslovi i procedure, krenuli put pogođenih područja, ne bi li spasili što je moguće više ljudi u ruševinama.

„Humanost svjedočimo i danas kada se cijela Evropa suočava sa novim talasom izbjeglica iz istočne Evrope, ali i sa Bliskog istoka“, kazao je Mandić.

On je rekao da je veliki broj tih ljudi, bježeći od ratnih vihora, utočište pronašao upravo u Crnoj Gori, ali i drugim zemljama članicama Parlamentarne skupštine Mediterana.

„Dragi prijatelji, želim da sa ovog mjesta pošaljemo poruku mira, jer jedino zajedničkim zalaganjem možemo izvršiti pritisak da se konflikti koji svakoga dana odnose sve više nevinih života što prije zaustave“, naveo je Mandić.

