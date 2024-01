Otvaranje nuncijature u Podgorici bilo bi značajno za odnose sa Svetom Stolicom

Podgorica, (MINA) – Otvaranje Papske nuncijature u Podgorici bio bi značajan korak u jačanju odnosa Crne Gore i Svete Stolice, ocijenjeno je na sastanku cnogorskog predsjednika Jakova Milatovića i apostolskog nuncija Fransisa Asisija Ćulikata.

Iz kabineta Predsjednika je saopšteno da su se Milatović i Ćulikat, apostolski nuncij za Crnu Goru sa sjedištem u Sarajevu, saglasili da saradnju Crne Gore i Svete Stolice karakterišu intenzivan i konstruktivan politički dijalog, prijateljski odnosi i odsustvo otvorenih pitanja.

Milatović je, kako se navodi, ukazao na značaj inicijative rezidentnog predstavljanja Svete Stolice u Crnoj Gori i kazao da je spreman da pruži neophodnu podršku za otvaranje Papske nuncijature u Podgorici.

On je rekao da Crna Gora cijeni zalaganje Svete Stolice i poglavara Rimokatoličke crkve pape Franja u promociji mira, pravde i jednakosti među ljudima.

Milatović je kazao da je Crna Gora multietnička, multikonfesionalna i multikulturalna država, posvećena punoj valorizaciji duhovne i kulturne tradicije svih vjerskih zajednica.

Crna Gora, kako je dodao, predstavlja primjer suživota različitih naroda i vjerskih zajednica.

“Što potvrđuje da smo kroz istoriju uspjeli da sačuvamo mir i međuetnički i međureligijski sklad i toleranciju, što služi na čast i ponos našem društvu”, rekao je Milatović.

On je kazao da je Crna Gora spremna za unaprjeđenje međudržavnih odnosa i jačanje političkog dijaloga na najvišem nivou.

Na sastanku je, kako se navodi, naglašeno je da će predstojeća posjeta ministra vanjskih poslova Svete Stolice Pola Ričarda Galagera Crnoj Gori dati dodatni impuls u tom pravcu.

Sastanku je prisustvovao i nadbiskup barski Rok Đonlešaj.

