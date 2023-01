Osumnjičenima za napad na ljekara zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Državni tužilac u podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) odredio je zadržavanje do 72 sata osumnjičenima za napad na ljekara Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

To je potvrđeno agenciji MINA iz ODT-a.

Podgorička policija uhapsila je danas T.R. (23) i L.L. (21) zbog napada na ljekara K.D.

Sumnja se da su T.R. i L.L, sinoć oko 15 minuta iza ponoći, fizički napali K.D. na radnom mjestu i nanijeli mu lake tjelesne povrede.

