Osumnjičeni u slučaju Tunel uhapšen na aerodromu u Stokholmu

Podgorica, (MINA) – Državljanin Srbije V.E. (32), kojeg Crna Gora potražuje zbog slučaja “Tunel”, uhapšen je u petak po međunarodnoj potjernici Interpola Podgorica na aerodromu u Stokholmu.

Iz Uprave policije su kazali da je on pristupio na taj aerodrom sa namjerom da otputuje za Beograd.

“Tamo je uhapšen po međunarodnoj potjernici naše države”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, on se potražuje od 28. septembra radi vođenja krivičnog postupka pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa i krivično djela sprječavanje dokazivanja u saizvršilaštvu.

Iz policije su naveli da slijedi komunikacija između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde Švedske pravosudnim kanalima radi njegovog izručenja našim nadležnom organima.

