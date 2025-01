Ostavke Bečića i Šaranovića jedini logičan rasplet tragičnog događaja na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Ostavke čelnih ljudi bezbjednosnog sektora, potpredsjednika Vlade Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, jedini su logičan rasplet tragičnog događaja na Cetinju, smatraju u Evropskom savezu.

Iz Evropskog saveza su naveli da duži period u kontinuitetu ukazuju da je bezbjednosna situacija u državi katastrofalna i da se građani na ulicama crnogorskih gradova ne mogu osjećati bezbjedno.

“Nije bilo dovoljno što su (Aliju) Balijagića tražile zajedno policija i Vojska, da bi ga na kraju pronašli i uhapsili pripadnici službe bezbjednosti druge države, na njihovoj teritoriji”, kaže se u saopštenju.

Iz Evropskog saveza su rekli da nije bilo dovoljno što su na samom ulazu u Podgoricu, na kružnom toku, usred bijela dana u filmskom obračunu izrešetana dva čovjeka, naočigled brojnih prolaznika i onih koji su se našli u neposrednoj blizini, vraćajući se kući sa svojih poslova.

Oni su naveli da su za one koji rukovode bezbjednosnim sektorom osnovane kritike opozicije i stručne javnosti karakterisane kao „lešinarenje“ i „pokušaj prikupljanja jeftinih političkih poena“.

Iz Evropskog saveza su rekli da su, nažalost, građani na teži način razumjeli koliko je situacija zapravo ozbiljna.

Oni su kazali da je ubica, u gradu koji broji oko 12 i po hiljada stanovnika, na pet različitih lokacija ubio 12 sugrađana.

“Dok je on ubijao, pripadnika policije nije bilo ni na vidiku”, kaže se u saopštenju.

Nakon toga, kako se dodaje, kada su specijalne jedinice konačno stigle na Cetinje, trebalo im je preko pet sati da ga pronađu i opkole, nakon čega je izvršio samoubistvo.

“Na Cetinju je, prema kazivanju direktora policije, u tim trenucima bilo od devet do 11 službenika policije”, kaže se u saopštenju Evropskog saveza.

Prema njihovim riječima, tragična je bila reakcija bezbjednosnih službi, kao što je “tragično bilo i ponašanje Šaranovića”.

Iz Evropskog saveza su rekli da se Bečić, kao i uvijek kad je neka “frka i nevolja”, pretvarao da ne postoji.

Kako su kazali, u trenucima kada je čitavo Cetinje bilo zaključano u svojim domovima, strahujući na čija bi vrata ubica mogao da pokuca, ministar je brinuo o tome da li mu odsjaj sa naočara kvari kadar prilikom davanja izjave.

“Kada je ubica konačno savladan, kao da nijedan život nije izgubljen, ministar je građanima poručio da „mogu da se vrate normalnom funkcionisanju“”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da iznuđeno izvinjenje, nakon nekoliko dana pritiska, građani Crne Gore, a posebno Cetinjani, nijesu prihvatili.

Iz Evropskog saveza su rekli da su brojna pitanja neodgovorena.

“Iuzev „čaršijskih priča“, nijesmo dobili zvaničnu informaciju šta je bio motiv tog monstruoznog zločina i zbog čega je kafanska svađa započela. Nijesmo dobili ni informaciju odakle ubici nelegalno oružje, kao ni sa koje lokacije je to oružje uzeo”, kaže se u saopštenju.

Iz Evropskog saveza su rekli da javnost nije dobila ni informaciju da li je eventualno imao pomagača, kao ni sa kim je, od prvog ubistva do trenutka kada je počinio samoubistvo, komunicirao.

“Nijesmo dobili informaciju kako je znao da je upravo sestra ta koja ga je, nekoliko dana prije ovog čina, prijavila policiji, zbog čega je, kako se sumnja, kobne noći ubio”, navodi se u saopštenju Evropskog saveza.

Oni su dodali da se vidjelo nešto sasvim suprotno.

“Uprkos tvrdnjama nadležnih da Crnoj Gori nedostaje preko 1,2 hiljade policajaca, od prvog spotanog okupljanja ispred zgrade Vlade, do protesta koji je organizovala grupa studenata, vidjeli smo da policije ne fali kada je potrebno čuvati fotelje Bečića i Šaranovića”, kaže se u saopštenju.

Iz Evropskog saveza su rekli da se vidjelo da bezbjednosnim sektorom upravljaju neodgovorni pojedicni nesposobni da zaštite sopstvene sugrađane, među kojima i djecu, ali “i te kako sposobni da zaštite fotelje i da nad mirnim građanima koji iskazuju nezadovoljstvo demonstriraju silu”.

Oni su kazali da su se vidjeli i “bijedni pokušaji” da se studenti, profesori, kulturni radnici i brojni nezavisni intelektualci pokušaju na najogavniji način targetirati i proglasiti kriminalcima.

“Srećom, ništa od toga nije uspjelo”, dodaje se u saopštenju Evropskog saveza.

Oni su rekli da su zbog svega toga i brojnih drugih detalja vezanih za tragičan događaj, ostavke Bečića i Šaranovića jedini mogući rasplet, kao i imenovanje onih koji poznaju bezbjednosni sektor i koji će odgovorno obavljati te složene i delikatne poslove.

“Nakon toga će se neko mnogo znaveniji i odgovorniji pozabaviti katastrofalnom bezbjednosnom situacijom u Crnoj Gori u kojoj se, nažalost, više niko ne osjeća bezbjednim”, navodi se u saopštenju.

