Omogućiti nadležnima da bez pritiska sprovedu istragu

Podgorica, (MINA) – Sindikalna organizacija Višeg suda u Podogorici apelovala je na javnost da se suzdrži od izjava nepokrijepljenih dokazima u vezi sa obijanjem depoa tog suda, i da se nadležnim organima omogući da istragu sprovedu brzo i efiksano, bez pritiska.

Kako je saopšteno nakon današnje sjednice Sindikalne organizacije Višeg suda, zaposleni su iskazali jedinstven stav i reagovanje na raznе komentare koji su se u prethodnoj sedmici pojavljivali u medijima i na društvenim mrežama, u vezi slučaja provale u arhiv Višeg suda.

Predsjednica Sindikata Bjanka Vujović kazala je da u toj organizaciji smatraju da stvaranje negativane slike, nepotkrijepljene dokazima, kroz medije, koja je usmjerena prema zaposlenima u Višem sudu, više šteti istrazi nego što pomaže.

“Jer se na ovaj način stvara pritisak na nadležne organe koji tu istragu treba da sprovedu”, navela je Vujović.

Takođe, kako je dodala, omogućava se svima da javno iznose pretpostavke o krivici i nevinosti zaposlenih u Višem sudu.

“Ostanimo dostojanstveni i dozvolimo da nadležne institucije obave svoj posao, bez pritiska, da pronađu sve krivce za ovo krivično djelo, da se istragom utvrdi da li je bilo ko od zaposlenih imao ikakve veze sa istim”, rekla je Vujović.

Ona je podsjetila da, od momenta kada je otkriveno da je došlo do provale u arhiv Višeg suda, zaposleni u tom sudu pružaju pomoć u okviru svojih nadležnosti policiji i tužilaštvu, trudeći se da što preciznije i jasnije dostave sve informacije i podatke vezano za navedeni slučaj, dobrovoljno, ostajući i prekovremeno.

“Mišljenja smo da to zaslužuje pohvalu, ne samo resornog ministra, koji je i sam bio zaposlen u Višem sudu i upoznat sa radom istog, već i predstavnika Vlade, koji do sada nisu imali sluha za zaposlene u ovom sudu, iako im se u više navrata makar preko sindikalne organizacije ukazivalo, kako na uslove rada tako i na materijalni položaj zaposlenih”, navela je Vujović.

Iz Sindikata su apelovali da se nadležni ostave da rade svoj posao, da sprovedu istragu brzo i efiksano, bez pritiska, kako bi se svi počionici tog, kako su naveli, sramnog čina usmjerenog ka Višem sudu, kao i prema državi Crnoj Gori, izveli što prije pred lice pravde i najstrože kaznili.

“Do tada trebalo bi se suzdržati izjava nepokrijepljenih dokazima koji dovode u pitanju moral, čast i integritet zaposlenih u Višem sudu u Podgorici”, poručila je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS