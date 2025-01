Održana sjednica Senata Prijestonice povodom tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Senat Prijestonice nastaviće da prati realizaciju programa psihosocijalne podrške, unapređenja mentalnog zdravlja, kao i aktivnosti čiji je cilj unapređenje bezbjednosne situacije na Cetinju.

To je saopšteno nakon sjednica Senata Prijestonice, koja je održana na temu trenutne situacije na Cetinju, a povodom tragedije od 1. januara.

Sjednica, koja je održana na inicijativu predsjednika države Jakova Milatovića, počela je minutom ćutanja, kojim je odata počast nevino stradalim žrtvama tragedije.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković upoznao je članove Senata sa zaključcima koje je donijela Skupština Prijestonice 10. januara.

Navodi se da je na sjednici analizirana aktuelna situacija u gradu, kao i mjere i aktivnosti koje preduzimaju svi nadležni organi.

„Senat će nastaviti da prati realizaciju programa psihosocijalne podrške, unapređenja mentalnog zdravlja, kao i aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje bezbjednosne situacije u Prijestonici“, kaže se u saopštenju.

