Određeno zadržavanje službenicima Uprave policije

Podgorica, (MINA) – Postupajuži tužilac Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Kotoru, nakon saslušanja, odredio je zadržavanje službenicima kotorskog Odjeljenja bezbjednosti S.V. i M.V.

Policijski službenici uhapšeni su po nalogu državnog tužioca ODT u Kotoru, zbog osnovane sumnje da su učestvovali u grupi koja je, na plaži Ploče 27. avgusta, na štetu turskih državljana, izvršila krivično djelo nasilničko ponašanje.

Iz ODT u Kotoru saopštili su da je o događaju postupajući tužilac obaviješten 31. avgusta.

„Nakon čega je preduzeo brojne mjere i radnje na otkrivanju učinilaca tog krivičnog djela, iz kojih je proistekla osnovana sumnja da je grupa od pet osoba – I.J, O.S, M.V, S.V. i M.V, od kojih su dvojica policijski službenici, izvršila krivično djelo nasilničko ponašanje“, kaže se u saopštenju.

Iz ODT su rekli da je dvojici osumnjičenih – I.J. i M.V, ranije na predlog postupajućeg državnog tužioca određen pritvor, dok se O.S. nalazi u bjekstvu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS