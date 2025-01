Određen pritvor državljanima BiH zbog pokušaja krijumčarenja cigareta

Podgorica, (MINA) – Državljanima Bosne i Hercegovine (BiH), A.M. i B.Š., određen je pritvor zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo krijumčarenje u pokušaju, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštvu (ODT) u Nikšiću.

Državljanima BiH pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva, a na predlog nikšićkog ODT-a.

Iz ODT-a su rekli da se osnovano sumnja da su A.M. i B.Š, u nedjelju u Podgorici, od nepoznate osobe kupili tri hiljade paklica cigareta bez aksiznih markica čiji promet je ograničen, koje su smjestili u posebno pripremljenim skrivenim pregradama u vozilu.

“Sa kojim su pokušali, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, cigarete da prenesu na teritoriju BiH, u čemu su ih spriječili službenici policije”, kaže se u saopštenju.

