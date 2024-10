Odnosi Crne Gore i Finske osnaženi savezništvom u NATO-u

Podgorica, (MINA) – Prijateljski odnosi Crne Gore i Finske dodatno su unaprijeđeni pristupanjem Finske NATO-u, čime se otvorila mogućnost bližeg povezivanja i saradnje na višem, savezničkom nivou, poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića sa predsjednikom finskog parlamenta Jusi Hala-ahom.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da su sagovornici pozdravili dosadašnju, veoma dobru bilateralnu saradnju, uz obostranu spremnost da se dodatno intenziviraju kontakti u oblastima turizma, nauke, zaštite životne sredine i ekonomije.

„U razgovoru je ocijenjeno da su prijateljski odnosi Crne Gore i Finske dodatno unaprjeđeni pristupanjem Finske NATO-u u aprilu prošle godine, čime se otvorila mogućnost bližeg povezivanja i saradnje na višem, savezničkom nivou“, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je rekao da je članstvo Finske i Švedske u NATO-u izuzetno značajno za Alijansu, i u političkom i u vojnom smislu.

„A Crna Gora, zajedno sa saveznicama, doprinosi očuvanju stabilnosti i bezbjednosti u evroatlantskom regionu”, naveo je Ibrahimović.

On je zahvalio na dosadašnjoj podršci Finske evropskoj integraciji Crne Gore i dodao da se nada da će ta podrška biti nastavljena.

Ibrahimović je istakao da je Crna Gora posvećena nastavku i ubrzanju svog evropskog puta.

On je, kako je saopšteno iz MVP, podsjetio na plan Vlade da zatvori četiri poglavlja do kraja ove godine i nastavi jednakim tempom, kako bi Crna Gora do 2028. postala 28. država članica Evropske unije (EU).

„Crnogorsko društvo je došlo do određenog stepena sazrijevanja kada je u pitanju EU integracija, a potvrda toga su djela, a ne riječi, u prilog čemu govori i dobijanje pozitivnog IBAR-a“, rekao je Ibrahimović.

Crna Gora je, kako je istakao, kredibilan partner EU, njeguje dobrosusjedske odnose i podstiče regionalnu saradnju, kao i ostvaruje stoprocentnu usklađenost sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Unije.

Hala-aho je kazao da je Finska partner i snažan podržavalac Crne Gore na njenom evropskom putu i da je napredak ka članstvu dobra vijest za sve.

U razgovoru je, kako su naveli iz MVP, bilo riječi o kandidaturi Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (UN), kao i o sveukupnoj saradnji na multilateralnom planu.

„Na toj liniji, Ibrahimović je izrazio zadovoljstvo što će Finska predsjedavati OEBS-u tokom naredne godine, ocijenivši da će to, ujedno, biti prilika za dalje snaženje saradnje u oblastima vladavine prava, zaštite ljudskih prava i demokratije, koju dvije države uspješno ostvaruju kao članice Savjeta za ljudska prava UN, za period 2022-2024“, kaže se u saopštenju.

