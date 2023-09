Odbijena žalba na rješenje o zadržavanju Mirotića

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odbio je žalbu na rješenje o zadržavanju Predraga Mirotića, koji se sumnjiči da je dio grupe iz predmeta „Tunel“.

Iz Osnovnog suda u Podgorici podsjetili su da je podgoričko Osnovno državno tužilaštvo donijelo rješenje o zadržavanju Mirotića zbog sumnje da je izvršio krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja putem pomaganja.

Kako su saopštili, protiv tog rješenja braniteljka osumnjičenog izjavila je žalbu, koju je sudija za istragu odbio.

Iz suda su kazali da je sudija za istragu našao da je rješenje o zadržavanju osumnjičenog zakonito.

„Kao i da okolnosti iz spisa predmeta, a naročito ranija višestuka osuđivanost osumnjičenog, između ostalog i zbog krivičnog djela protiv imovine, ukazuju da postoje razlozi koji opravdavaju zadržavanje zbog postojanja opasnosti od ponavljanja krivičnog djela“, navodi se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda u Podgorici rekli su da je sudija za istragu našao da postoji i opasnost od uticanja osumnjičenog na saučesnike, imajući u vidu fazu postupka, i da zbog toga postoje razlozi za zadržavanje Mirotića i po tom osnovu.

