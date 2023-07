Odbijena žalba Lazovića na rješenje Višeg suda

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud odbio je žalbu branioca okrivljenog Petra Lazovića, izjavljenu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici kojim je odbijen kao neosnovan predlog za ukidanje pritvora, uz davanje jemstva.

Iz Apelacionog suda saopšteno je da je rješenje, kojim je žalba branilaca Lazovića odbijena kao neosnovana, donijeto nakon sjednice vijeća od 6.jula ove godine.

„Rješenjem Višeg suda odbijen je kao neosnovan predlog branilaca za ukidanje pritvora, uz davanje jemstva, koje glasi na ukupan iznos od 7.633.400 EUR, a sastoji se dijelom u polaganju gotovog novca u sudski depozit, a dijelom u upostavljanju hipoteke na nepokretnostima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će rješenje Apelacionog suda sa bližim razlozima biti objavljeno na internet stranici tog suda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS