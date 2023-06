Odbačaj krivičnih prijava manji nego ranije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je značajno smanjen broj odbačaja krivičnih prijava u prošloj godini, u poređenju sa prethodnim, saopšteno je iz Centra za građanske slobode (CEGAS).

Navodi se da je CEGAS došao do tog saznanja uz pomoć nove metodologije izvještavanja o radu Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta u Crnoj Gori.

“U 2020-oj taj broj je iznosio 4.266, a u 2021-oj 5.498, dok je u 2022. godini 3.555, koji prekida tendenciju rasta”, kaže se u saopštenju.

iz CEGAS-a navode da su u prošloj godini državna tužilaštva, usljed nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja, odbacila 103 krivične prijave.

“Od tog broja, 44 prijave su iz nadležnosti osnovnih državnih tužilaštava, 58 iz specijalnog državnog tužilaštva, dok je svega jedna iz nadležnosti viših državnih tužilaštava”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u svakom od ovih slučajeva, zastarjelost je nastupila prije podnošenja krivičnih prijava.

Iz CEGAS-a upozoravaju da se pojam zastare u praksi različito tumači, da su bile različite odluke Disciplinskog vijeća Tužilačkog savjeta, u odnosu na tumačenje zastare od pojedinih nadležnih sudova.

“Ohrabruje broj samnjenja odbačaja, ali isto tako pojam zastare mora imati jedinstveno pravno tumačenje”, kaže se u saopštenju.

