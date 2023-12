Od sjutra redovna nastava u školama koje su bile evakuisane

Podgorica, (MINA) – Nastavni proces u osnovnim školama na čije adrese su bili upućeni prijeteći mejlovi, od sjutra će biti organizovan na redovan način, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz Uprave policije ranije su kazali da su njihovi službenici otkrili da je lažne dojave o bombama u školama u Podgorici, Danilovgradu i Baru slalo dijete.

Iz MPNI su zahvalili Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije na profesionalnom odnosu prilikom rasvetljavanja slučaja prijetećih mejlova.

Oni su zahvalili i roditeljima i nastavnom osoblju na razumijevanju i postupanju u toj situaciji.

„Obavještavamo javnost da će se nastavni proces od naredne sedmice organizovati na redovan način“, navodi se u saopštenju.

