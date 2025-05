Od danas vidljiva međunarodna potjernica za Zvicerom

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretarijat Interpola u Lionu danas je, na zahtjev podgoričkog Interpola, javno objavio crvenu potjernicu za državljaninom Crne Gore, Radojem Zvicerom (42), saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su podsjetili da se Zvicer međunarodno potražuje po potjernici NCB Interpola Podgorica, radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio više krivičnih djela.

Kako se navodi, Zvicer je osumnjičen za sedam krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, šest krivičnih djela teško ubistvo, krivično djelo ubistvo.

Zviceru se na teret stavlja i pet krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i pokušaj ubistva putem podstrekavanja.

Međunarodna potjernica se nalazi javno objavljena na sajtu Interpola: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/Red-Notices/View-Red-Notices’2007-13874.

