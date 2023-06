Ocjene nijesu najvažnije, ali put do njih jeste

Podgorica, (MINA) – Ocjene su važne, ali je put do njih mnogo važniji, poručili su organizatori protesta ispred Ministarstva prosvjete i dodali da žele društvo znanja, a ne ono u kome se prepisivanje toleriše.

Sa protesta, koji je organizovan zbog ocjenjivanja i vrednovanja maturskog ispita za gimnazije i stručne škole, poručeno je da je posljednji čas da se nešto konkretno uradi i donesu prave odluke kako bi se krenulo sa revitalizacijom obrazovnog sistema.

Protest su organizovali prosvjetni radnici okupljeni u strukovnim udruženjima i nevladine organizacije (NVO) koje se bave zaštitom ljudskih prava, posebno djece, mladih i roditelja.

Njemu su prisustvovali i članovi Komisije za ocjenjivanje maturskog ispita iz crnogorsko–srpskog, bosanskog, hrvatskog (CSBH) jezika i književnosti Ispitnog centra, koja je utvrdila nepravilnosti.

Olivera Leković iz Nevladinog udrušenja Prosvjetna zajednica kazala je da su, osim Udruženja Roditelji i prosvjetne zajednice, veliku podršku dobili od još 30 organizacija – strukovnih udruženja, nevladinih organizacija.

Sa protesta je zatraženo da nadležne institucije, Državno tužilaštvo i glavni upravni inspektor ispitaju odgovornost Ministratsva prosvjete, Državne komisije za maturski ispit i Ispitnog centra koji je odlučio da angažuje novu komisiju za ocjenjivanje.

Učesnici protesta poručili su da očekuju da Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama i Ministarstvo prosvjete saopšte ko je odgovoran za curenje testa iz matematike koje se desilo u aprilu.

Izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović istakla je da se mora znati ko je odgovoran i onda insistirati na toj odgovornosti.

„Prevashodno glavna poruka ovog skupa je da želimo društvo znanja i da ne želimo društvo u kome se toleriše prepisivanje, kao i ona da su ocjene naravno važne, ali da je put do tih ocjena mnogo važniji“, navela je Mihailović.

Ona je rekla da je sistem obrazovanja u „debelim“ problemima decenijama, i da se i ranije prepisivalo, ali da to ne znači da sada svi treba da zažmure na ovogodišnje očigledno i masovno prepisivanje, a zatim i na odobravanje, pa i nagrađivanje takvog ponašanja.

„Od recenica „Gdje ste bili do sada“ i „Sada nije ništa gore nego što je bilo prethodnih decenija“ nema vajde“, istakla je Mihailović.

To je, kako je kazala, samo opravdanje za nastavak nerada.

„Ne želim da pristajem ni kako neko ko je ovdje danas u ime Udruženja Roditelji, ni kao roditelj djece koja su u osnovnoj i srednjoj školi, da živim u društvu u kome se ne cijeni znanje i koje toleriše i nagrađuje prepisivanje“, poručila je Mihailović.

Ona je rekla da ne želi da prihvati da djeca dobijaju poruku da se u društvu njihovo znanje neće vrednovati, odnosno da će prepisivanje biti dopušteno.

„Takođe, ne želim ni da prihvatim da živim u društvu u kojem prosvjetni radnici nijesu ti koji donose odluke, koje daju ocjene“, dodala je Mihailović.

Kako je kazala, ovo što se desilo je u malome sve ono sa čime se sistem ocjenjivanja i obrazovanja suočava.

Krsto Vuković, direktor Srednje mješovite škole „Danilo Kiš“ poručio je da je posljednji čas da se nešto konkretno uradi i donesu prave odluke, kako bi se krenulo sa revitalizacijom obrazovnog sistema Crne Gore.

Prema njegovim riječima, oni koji donose odluke nijesu jedini, potrebni su i oni koji kontrolišu donosioce odluka, i to blagovremeno.

Vuković je istakao da su potrebni zreli, samosvjesni, odgovorni i hrabri prosvjetni radnici koji će pratiti sve procese u prosvjeti.

On je naveo da su nekoliko godina u Upravnom odboru Ispitnog centra bili ljudi koji, prema zakonu, ne mogu da budu članovi tog tijela.

Vuković je kazao da je i novi saziv Upravnog odbora, bez obzira na to što je u VD stanju, nezakonit.

„Tamo je jedan pravnik. Tamo je i jedan kolega koji je prije 15 dana smijenjen iz Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje, a onda izgleda nagrađen zato što je smijenjen jer nije dobro radio posao, i on će da nam rješava ove nagomilane probleme“, naveo je Vuković.

On je rekao da želi da zna ko su članovi nove Komisije za ocjenjivanje koji su se „usudili da uzmu testove u svoje ruke“.

„Je li mnogo teško da se kaže na koga su uspjeli da izvrše pritisak, čime su ubijedili te ljudi da imaju tako nekolegijalan odnos prema onima koji su profesionalno obavili svoj posao“, naveo je Vuković.

On je, u ime kolektiva SMŠ „Danilo Kiš“, kazao da danas podnose ostavke na mjesto test administratora, koordinatora sve do, kako je naveo, momenta dok ih ne uvjere da ovaj proces ima smisla, legitimitet i svrhu.

„Ne pristajemo dalje da obavljamo posao pro forme, želimo da se poštuje zakon i moralni integritet učenika“, istakao je Vuković.

On je rekao da godinama prati obrazovnu politiku i dešavanja u prosvjeti.

„Na istom mjestu prije četiri godine govorili smo o kvalitetu obrazovnog sistema, brojnim manjkavostima, o tome šta treba da sadrži prava reforma, nudili smo određena rješenja, između ostalog, u vezi sa Ispitnim centrom, boljom organizacijom maturskih ispita“, naveo je Vuković.

On je ocijenio da danas nemamo poštenje, odgovornost, integritet, kao osnovne preduslove za pravedni i kvalitetni obrazovni sistem.

„Nemamo korelaciju i sinergiju pravog prenošenja znanja i izgradnje i formiranja karaktera i moralne svijesti mladih ljudi. Dakle, imamo fundamentalne probleme na samom startu realizacije vaspitno-obrazovnih ciljeva u prosvjeti“, rekao je Vuković.

David Vukićevic iz NVO Mreža za omladinski aktivizam kazao je da je sistem je pokazao svoje slabosti i potrebu za neodložnim, suštinskim promjenama.

„Ovakvi obrasci ponašanja se ne smiju tolerisati. Problem koji je pred svima nama je slojevit i kompleksan“, naveo je Vukićević.

On je poručio da će se Mreža za omladinski aktivizam zalagati za uvođenje etike kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama.

Mato Kankaraš, profesor u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ rekao je „da smo doživjeli da je moralni sistem pao“.

„I to na koji način, tako što je poslije časno obavljenog posla, druga komisija, kaljajući svoju dužnost, poslala poruku da je znanje koje se ukrade znanje koje ti pripada“, naveo je Kankaraš.

On je dodao da je jednom dijelu đaka postalo normalno da prepisuju.

