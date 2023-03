Obustavljanjem isplata iz Alimentacionog fonda Vlada iskazala neodgovornost

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore je, obustavljanjem isplata iz Alimentacionog fonda, iskazala neodgovornost, neprofesionalnost i nedostatak stvarne volje da se bavi najvažnijim pitanjima crnogorskog društva, kazali su iz Centra za ženska prava (CŽP).

Ministarstvo finansija saopštilo je da su isplate iz Alimentacionog fonda, koji je osnovan 1. novembra prošle godine, obustavljene i da ih neće biti sve do najavljenih izmjena Zakona o privremenom izdržavanju djece.

Iz CŽP u reagovanju su naveli da je dosljednost u politikanstvu i fingiranju odgovornih politika samo nastavak višedecenijske prakse koja kalkuliše sa potrebama i životima najranjivijih kategorija, među kojima su djeca.

“Dok se glasno aplaudira povećanjima plata u javnoj upravi koja kao da ostaje imuna na cijeli korpus problema prepoznatih zvaničnom vladinom strategijom, principijelno još samo služeći za partijska nadgornjavanja i zaposljavanja, i dok je zemlja još jedino evropski pionir po broju službenih automobila, dotle se namirivanje egzistencijalnih potreba djece odgađa za neka bolja vremena“, kaže se u reagovanju.

Iz CŽP pozvali su na hitno postupanje odgovornog Ministarstva, koje će omogućiti ostvarivanje tog stečenog prava svima kojima pripada.

