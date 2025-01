Obuhvat MMR vakcinom nedovoljan za postizanje kolektivnog imuniteta

Podgorica, (MINA) – Obuhvat vakcinacijom u populaciji koja ispunjava uslove za MMR vakcinu u Crnoj Gori je 83,2 odsto, što je znatno ispod ciljanih 95 odsto potrebnih za postizanje kolektivnog imuniteta, kazali su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da je tokom posljednjih nekoliko godina primjetan trend odgađanja vakcinacije MMR vakcinom, pri čemu se vakcinacija ne sprovodi u skladu sa propisanim rokom, odnosno sa navršenih 12 mjeseci, već se često pomjera na starije uzraste.

“Detaljniji podaci pokazuju da je obuhvat MMR vakcinom među djecom rođenom 2018. godine 84,7 odsto, dok je među djecom rođenom 2019. godine 80,4 odsto”, kazali su iz IJZ agenciji MINA.

Prema njihovim riječima, obuhvat opada kod mlađih godišta.

“Među djecom rođenom 2020. godine iznosi 75,3 odsto, dok je među djecom rođenom 2021. godine 65,8 odsto”, kazali su iz IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da je za djecu rođenu 2022. obuhvat 46,7 odsto, a za djecu rođenu u 2023. godini samo 17,96 odsto.

Taj trend je, kako su kazali iz IJZ, praćen i padom obuhvata vakcinacijom koji trenutno iznosi za predškolce 57,83 odsto (za uzrast od 2019. do 2023. godine), za osnovce 87,93 odsto i srednjoškolce 91.63 odsto.

Govoreći o vakcinaciji HPV vakcinom, iz IJZ su rekli da je najmanje jednu dozu vakcine primilo 11,5 hiljada osoba, od čega 9,5 hiljada djevojčica/djevojaka i dvije hiljade dječaka/mladića.

Kako su naveli, najveći udio vakcinisanih primio je vakcinu u uzrastu od devet do 14 godina.

Iz IJZ su podsjetili da aktivna imunizacija protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima započinje kod djevojčica i dječaka od navršenih devet godina, odnosno u četvrtom razredu osnovne škole.

“Primarna ciljna grupa za vakcinaciju su djevojčice i dječaci od devet do 14 godina, a i dalje se mogu vakcinisati u uzrasnim grupama od 15 do 19 i od 19 do 26 godina”, kazali su iz IJZ.

Oni su dodali da se u Crnoj Gori vakcinacija sprovodi jednom dozom HPV vakcine u uzrasnoj grupi od devet do 20 godina, dok se u uzrasnoj grupi od navršenih 21 do 26 godina sprovodi sa dvije doze vakcine.

Iz IJZ su rekli da je organizovanje vakcinacija u dodatnim terminima, uglavnom tokom vikenda, doprinijelo održavanju stabilnog nivoa vakcinacije, posebno u kontekstu MMR vakcine, iako nije zabilježen značajan porast odziva u odnosu na očekivanja.

“Takođe, vakcinacije u dodatnim terminima su imale uticaj i na promociju HPV vakcine, ali je sveukupan odziv i dalje skroman u odnosu na uložene napore”, naveli su iz te zdravstvene ustanove.

Taj rezultat, kako su kazali, naglašava potrebu za pojačanim naporima u informisanju i edukaciji roditelja o značaju HPV vakcinacije, kao i za jačanjem povjerenja u vakcinaciju, kako bi se postigao veći obuhvat i smanjio rizik od HPV-om izazvanih oboljenja, čime bi se osigurao bolji imunitet zajednice.

Iz IJZ-a su rekli da obuhvat vakcinacijom značajno varira među različitim godištima, ali i vrstama vakcina, a posebno je izražen pad u obuhvatu MMR vakcine.

“Ti trendovi ukazuju na zabrinjavajući pad obuhvata vakcinacije, naročito među mlađim uzrastima, što stvara ozbiljan izazov za javno zdravlje, jer djeca koja nijesu vakcinisana ostaju podložna teškim i potencijalno opasnim oboljenjima”, kazali su iz IJZ.

Oni su naglasili da je vakcinacija jedan od najefikasnijih načina zaštite od zaraznih bolesti, očuvanja javnog zdravlja i smanjenja socijalnih i ekonomskih posljedica bolesti.

Odgovarajući na pitanje šta utiče na slabiji odziv za vakcinaciju, iz IJZ su rekli da to može biti uzrokovano različitim faktorima.

“Među najvažnijima su širenje dezinformacija i nepovjerenja prema vakcinama, naročito putem društvenih mreža i drugih kanala, što stvara sumnju u sigurnost i efikasnost vakcina”, kazali su iz IJZ.

Oni su dodali da veliki uticaj ima i nedostatak svijesti o značaju vakcinacije, kako za zaštitu zdravlja djeteta, tako i za očuvanje zdravlja čitave zajednice.

“Za prevazilaženje ovih izazova ključno je ulaganje u javnozdravstvene kampanje, jačanje povjerenja u zdravstvene institucije i osiguranje pristupačnih usluga vakcinacije”, kazali su iz IJZ.

